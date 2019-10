SpaceSelfie: dostaňte svou tvář do vesmíru se Samsungem Galaxy S10 5G

Samsung se rozhodl, že do stratosféry vynese smartphone Galaxy S10 5G, a umožní tak spotřebitelům dostat svou tvář do vesmíru. Do webové aplikace můžete nahrávat svá selfíčka, která se zobrazí na smartphonu ve stratosféře. Jeho displej spolu se zobrazenou selfie následně zvěční druhý telefon se Zemí v pozadí. Po registraci a nahrání vaší fotografie vám s odstupem času do e-mailu dojde vaše vlastní „SpaceSelfie“. Počet selfíček, které Samsung ve vesmíru pořídí je však omezen. A to přesto, že telefon stráví na hranici zemské atmosféry více než 200 hodin.