Spekulace měly reálný základ. Samsung Galaxy Fold se začne prodávat již zítra

Samsung dnes na svém blogu potvrdil dřívější spekulace, a to blížící se zahájení prodejů skládacího hybridu Galaxy Fold. Ten se do prodeje dostane již zítra, 6. září, a stane se prvním komerčně dostupným skládacím zařízení od renomované značky. Při vší úctě, skládací Royole FlexPai, který se lehce přeloží i na druhou stranu, pro něj není žádnou konkurencí. A bude zajímavé sledovat to, zda Fold získá zpět ztracené renomé, příp. zda se Samsungu podaří konečně odstartovat novou kategorii skládacích hybridů.

Původní dubnový start prodejů byl díky problémům s displejem a konstrukcí odložen na neurčito, Samsung na Foldu dále pracoval, opravil kritická místa v konstrukci a vylepšoval i software. Prodeje odstartují hned zítra v Jižní Koreji, a následně se dostane na další vybrané státy po celém světě - Francii, Německo, Singapur, Velkou Británie, USA, a další. V některých regionech půjde do prodeje rovnou varianta s podporou 5G sítí. Nutnost přepracování konstrukce je však vidět na barevných variantách. Už jich není tolik, ale pouhopouhé dvě - černá (Cosmos Black) a stříbrná (Space Silver). Není však vyloučeno, že se další barvy dostanou do prodeje s odstupem času.

Pořizovací cena Samsungu Galaxy Fold se nijak nezměnila, v Evropě zůstává na metě 2 000 EUR, což je v přepočtu necelých 52 tisíc Kč. V případě 5G verze je cena 2 100 EUR (54 tisíc Kč). Samsung k Foldu navíc přidá i speciální řešení podpory, jejíž součástí je přímé spojení s experty Samsungu a možnost kontaktovat podporu 24/7, buď online, nebo přes telefon. Samsung chce navíc specifické detaily podpory vyladit na míru požadavkům jednotlivých trhů.

Oficiální znovu-představovací video Samsungu Galaxy Fold:

Galaxy Fold by měl být vystaven na stánku Samsungu na veletrhu IFA, takže vám z místa dění konečně přineseme naše první dojmy. Specifikace Samsungu Galaxy Fold se od původního představení nezměnily, a pokud vás zajímá, jak funguje největší konkurent Foldu, Huawei Mate X, můžete si jej v tomto článku prohlédnout na videu. Jeho premiéra se však odsunula až na listopad.

Zdroj Samsung News

Oživeno 11:30: Samsung vydal oficiální hands-on video, na němž jsou vidět klíčové funkce skládacího Galaxy Fold: