Špióni vynesli ze Samsungu „do čínské firmy“ know-how skládacích OLEDů

Průmyslová špionáž v praxi. Tak by se dala nazvat situace, ve které se právě ocitl Samsung. V Jižní Koreji bylo zatčeno několik osob kvůli podezření z cíleného úniku informací o technologiích ohebných displejů do „čínské společnosti“. Mezi obviněnými je výkonný ředitel a osm zaměstnanců dodavatelské firmy Toptec Co Ltd., která údajně v průběhu letošního roku prodala konkurenci informace ohledně ohebných OLED panelů od Samsungu.

Obvinění údajně dodali nejmenovanému čínskému výrobci displejů kompletní specifikace, náčrty a know-how k technologii „3D laminace“, která je pro skládací zařízení naprosto klíčová. K úniku informací došlo mezi květnem a srpnem letošního roku, čímž dodavatelská společnost porušila podepsanou NDA dohodu (Non-Disclosure Agreement), a podle vyšetřovatelů byla doslova „chycena při činu“. Čínský zájemce za technologické informace zaplatil v přepočtu přes 317 milionů korun!

Zástupce divize Samsung Display uvedl, že je „výsledky vyšetřování šokován, zvláště v době, kdy se mezi konkurenčními výrobci zvyšuje technologická rivalita“. Samsungu trval vývoj 3D laminace šest let, a za tu dobu výrobce proinvestoval přes 3 miliardy Kč. Technologie, která měla být jihokorejskou „výkladní skříní“ je tak již v Číně, kde ji zřejmě brzy využije jeden výrobce za druhým...

Podívejte, jak Samsung představil skládací displej Infinity Flex:

Zdroj Reuters