SROVNÁNÍ: O kolik lépe fotí Samsung Galaxy S9 než loňská S8?

Již při představení Samsungů řady Galaxy S9 byl v centru zájmu fotoaparát. Ponechme stranou, že S9+ má dva objektivy pro zoom a efektně rozmazané pozadím. Nás tentokrát zajímala variabilní clona a rozdíl v kvalitě fotek mezi letošním Galaxy S9+ a loňským Galaxy S8+. Vyplatí se investice do novějšího modelu?

Zatímco loňský Galaxy S8 používal 12MPx snímač s fixní clonou f/1.7, Galaxy S9 umí přepínat mezi clonou f/1.5 a f/2.4 (opravdu jen tyto krajní polohy, nic mezi). Přepnutí clony doprovází slyšitelné cvaknutí, dvojicí lamel pohybují elektromagnety umístěné po obvodu fotoaparátu, na které dosedají malé cívky.



Jezdcem hýbou elektromagnety umístěné po obvodu fotoaparátu, ke kterým dosedají malé cívky uvnitř pouzdra. Přepnutí clony doprovází slyšitelné cvaknutí. (obr.: Phonearena)

Při focení s krátkým expozičním časem (a natáčení s vysokou snímkovací frekvencí) je potřeba na čip dostat co nejvíce světla, takže se clona otevírá na f/1.5. Díky tomu dostanete kratší čas a ostřejší fotku. Problém širší clony může být horší kresba v rozích, a tak Samsung na f/1.5 přepíná, až když osvětlení klesne pod 100 luxů. Jinak fotí na f/2.4, což je ve srovnání s loňským Galaxy S8 (fixní f/1.7) poměrně úzká clona.

Stejná scéna, dva telefony

Do terénu jsme vzali oba telefony a zajímalo nás zejména to, jak porovnatelná bude kvalita snímků v hraničních oblastech. Na mysli máme focení na přímém slunci a také v co největší tmě. A zatímco ve tmě papírově přisuzujeme vítězství Galaxy S9, na přímém slunci by na tom mohl být lépe zase Galaxy S8. U obou modelů jsme se spolehli na automatický režim, kdo tedy z duelu vzejde jako vítěz?

Na sluníčku

Při focení na slunci Galaxy S9+ v režimu na automatiku využívá clonu f/2.4, Galaxy S8+ si vybírat nemůže a zůstává u f/1.8. Z dvanáctimegapixelových fotek jsme udělali výřezy v rozlišení 1 600 × 1 200 pix a porovnali je mezi sebou. Poznáte, který řádek odpovídá kterému modelu? (řešení najdete na konci článku)



1. čtveřice fotografií



2. čtveřice fotografií



3. čtveřice fotografií

V noci

Při nočních snímcích, jakmile světelnost okolí klesne pod 100 lux, Galaxy S9+ automaticky přepne na clonu f/1.5, Galaxy S8+ opět nemá na výběr a fotí s f/1.7. Opět se tedy můžete podívat na výřezy 1 600 × 1 200 pix, v nichž jsme se zaměřili na detaily. Poznáte, který řádek odpovídá novému Galaxy S9+?



4. čtveřice fotografií



5. čtveřice fotografií

Rozuzlení

V případě fotek pořízených za slunečného dne jsou rozdíly mezi fotoaparáty obou telefonů minimální. Oba telefony používají ostření Dual Pixel a pořizují fotky, které mají ve výřezech podobou kresbu, míru šumu i (ne)zaostření. Největším rozdílem je pak barevný posun bílé směrem ke žluté. Reálné barvy jsou však zhruba někde „mezi“, takže jasného vítěze zde určit nemůžeme. Každý foťák vidí svět okolo sebe trochu jinak.

V případě nočních snímků je vidět větší rozdíl. Díky cloně f/1.5 jsou snímky více prosvětlené, a vidíme na nich také o něco více detailů. Rozdíly sice nejsou nijak veliké, ale na druhou stranu nebudeme zapírat, že by žádné nebyly. Největším přínosem fotoaparátu u Galaxy S9+ je však skládání vícero snímků do jedné výsledné fotografie, díky čemuž nejsou fotografie tak rozmazané jako u Galaxy S8+.

První pohled na Samsungy řady Galaxy S9:

Rozdíly v kvalitě fotografií však nejsou nikterak zásadní. Kvůli fotoaparátu tak svůj stávající Galaxy S8/S8+ rozhodně nemusíte házet do starého železa. Nesporná výhoda spočívá na straně Galaxy S9+ z pohledu duálního fotoaparátu s dvojnásobným bezztrátovým zoomem, mimo něj je však kvalita fotek z obou modelů více než srovnatelná.

Řešení:

1. čtveřice - Galaxy S9+, druhý řádek Galaxy S8+

2. čtveřice - Galaxy S8+, druhý řádek Galaxy S9+

3. čtveřice - Galaxy S8+, druhý řádek Galaxy S9+

4. čtveřice - Galaxy S9+, druhý řádek Galaxy S8+

5. čtveřice - Galaxy S8+, druhý řádek Galaxy S9+

Testovací fotografie v maximálním rozlišení (Galaxy S8+):

Testovací fotografie v maximálním rozlišení (Galaxy S9+):

Samsung Galaxy S8+ G955, Dream2 katalog | recenze rozměry a hmotnost: 160 × 73 × 8,1 mm, 173 g

displej: 6,2'', kapacitní Super AMOLED, 1 440 × 2 960, 531 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (1024|150 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDHC (32 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 3 500 mAh

procesor: Samsung Exynos 8895 (8× Exynos M2 + Cortex-A53, 2,3 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 7 (Nougat)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (3 840 × 2 160), blesk 86 %

vybavenost 1,1/6

výhodnost ?

žádanost cena: až