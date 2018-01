Stahujte novou olympijskou aplikaci. Budete mít informace na dosah ruky

Samsung dnes prostřednictvím tiskové zprávy informoval o uveřejnění aplikace PyeongChang 2018, která bude monitorovat dění okolo blížící se olympiády v Jižní Koreji. Aplikace se stane informačním středobodem všech disciplín i přímých návštěvníků Olympijských her. Dozvíte se v ní aktuálně konané disciplíny, průběžná a závěrečná skóre, medailové pozice a olympijské či paralympijské rekordy.

Protože do zahájení olympiády zbývá ještě 16 dní, točí se většina stávajících informací ohledně cesty olympijského ohně z Olympie v Řecku na místo konání her. Mimo to v aplikaci dozvíte i aktuální počasí a teploty na jednotlivých sportovištích. Aplikace bohužel není k dispozici v češtině, na výběr je pouze angličtina, korejština, francouzština, japonština a čínština. Aplikaci stahujte na Google Play a AppStoru.

První pohled na Samsung Galaxy Note 8:

Olympijské hry v Pchjongčchangu se budou konat od 9. do 25. února, účastníci budou soutěžit v celkem patnácti sportovních odvětvích.

