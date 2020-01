Stane se opět bestsellerem řady Galaxy A? Samsung zahájil prodej Galaxy A51

Mezi nejprodávanější loňská „áčka“ od Samsungu se řadí Galaxy A50, který jsme v našlapané produktové řadě mohli vidět jako „zlatý střed“. Na obdobnou vlnu se letos pokusí navázat nástupce Galaxy A51, který se v Česku v průběhu víkendu dostal do prodeje. Na vybavenější a ještě o něco větší Galaxy A71 si budete muset ještě dva týdny počkat.

Samsung Galaxy A51 katalog rozměry a hmotnost: 159 × 74 × 7,9 mm, 172 g

displej: 6,5", kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 400, 405 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 6 144 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Samsung Exynos 9610 (8× null, 2 GHz)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 48MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk ?

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ještě se neprodává

Samsung Galaxy A51 se pyšní 6,5" Super AMOLED displej s rozlišením 2 400 × 1 080 pix, v jehož průstřelu je připravena 32MPx selfie. A myslelo se i na poddisplejovou čtečku otisků prstů. Plastová záda jsou vyrobena z vysoce leštěného plastu, pro nějž se vžilo označení „3D Glasstic“. Mimo zajímavě rozdělené zadní strany do čtyř bloků s diametrálně odlišnými odlesky, vás na první pohled zaujme i obdélníkový fotomodul. Hlavní 48MPx fotoaparát (F2.0) doplňuje 5MPx kamerka pro focení v režimu Živého zaostření F2.2), 12MPx širokáč (F2.2) a samostatné 5MPx makro.

O výkon se stará osmijádrový čipset Exynos 9611 (4 × 2,3 GHz + 4 × 1,7 GHz) společně se 6GB operační pamětí. Interní 128GB úložiště (volno cca 107 GB) můžete rozšířit microSD kartami až o dalších 512 GB. Nevyměnitelná baterie s kapacitou 4 000 mAh se může těšit na zrychlené 15W nabíjení. Uvnitř telefonu bude samozřejmě připraven Android 10 s nadstavbou One UI 2.0.

Představovací video Samsungu Galaxy A51:

Samsung Galaxy A51 se v Česku prodává jako Dual SIM, a to v modré, černé a bílé barevné variantě. Koncová cena je stanovena na 9 490 Kč, což je oproti loňské „á padesátce“ o pětistovku vyšší startovací částka. Telefon by nám měl brzy dorazit do redakce, takže se s vámi v brzké době podělíme o naše první dojmy.