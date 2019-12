Stihl to před Vánoci. Samsung v Česku aktualizuje řadu Galaxy S10 na Android 10

Changelog k updatu řady Galaxy S10:

Upgrade One UI 2 se systémem Android 10



One UI 2 vám přináší systém Android 10 se vzrušujícími novými funkcemi, které společnosti Samsung a Google vyvinuly na základě zpětné vazby uživatelů, jako jste vy.

Doporučujeme, abyste si zálohovali důležitá data a chránili je během provádění upgradu.

Některé aplikace, včetně aplikací Kalkulačka, Samsung Internet, Samsung Health a Samsung Notes je nutné jednotlivě aktualizovat po aktualizaci OS.



Toto jsou zmíněné novinky.



Tmavý režim

– Vylepšené nastavení obrazu, textu a barev pro denní a noční prostředí.

– Ztmavená pozadí, pomůcky a upozornění při zapnutém Tmavém režimu.



Ikony a barvy

– Jasnější ikony aplikací a systémové barvy.

– Vylepšená rozložení nadpisů a tlačítek eliminují plýtvání prostorem na obrazovce.



Plynulejší animace

– Vylepšené animace s hravým nádechem.



Gesta na celou obrazovku

– Byla přidána nová navigační gesta.



Upřesněné interakce

– Pohodlnější pohyb po velkých obrazovkách s minimálním pohybem prstů.

– Snadno se zaměříte na důležité věci pomocí jasně zvýrazněných tlačítek.



Režim Jednou rukou

– Nové způsoby přepnutí do režimu Jednou rukou: poklepáním na tlačítko Domů nebo potažením směrem dolů uprostřed dolního okraje obrazovky.

– Nastavení bylo přesunuto do menu Nastavení > Rozšířené funkce > Režim Jednou rukou.



Usnadnění

– Byly vylepšeny vysoce kontrastní klávesnice a rozložení pro velký text.

– Poslouchá řeč a zobrazí ji jako text.



Lepší text nad pozadími

– Text je na pozadí lépe vidět, protože rozhraní One UI automaticky upraví barvy písma na základě světlých a tmavých oblastí a barevného kontrastu, jak je vidět na následujícím obrázku.



Média a zařízení

– Panel SmartThings byl nahrazen panelem Média a zařízení.

– Média: Můžete ovládat přehrávání hudby a videí v telefonu a také v dalších zařízeních.

– Zařízení: Můžete kontrolovat a ovládat zařízení SmartThings přímo z panelu rychlého spuštění.



Biometrika

– Byly přidány možnosti zobrazení ikony otisků prstů při vypnutém displeji. Můžete zvolit její zobrazení vždy, když klepnete na obrazovku, nebo ji zobrazit jen při zobrazení obrazovky Always On Display.



Péče o zařízení

– Graf využití baterie nyní poskytuje podrobnější informace.

– Bylo přidáno nastavení limitu baterie a další vylepšení pro Wireless PowerShare.



Digitální pohoda

– Můžete nastavit cíle, abyste měli využití telefonu pod kontrolou.

– Použijte režim Soustředění, který vám pomůže zabránit rozptylování telefonem.

– Můžete pozorně sledovat aktivitu svých dětí pomocí nové rodičovské kontroly.



Fotoaparát

– Byla přidána možnost upravit režimy, které se zobrazí u dolního okraje obrazovky.

– Byla přidána karta Další, abyste získali rychlý přístup ke skrytým režimům z obrazovky náhledu.

– Rozložení bylo vylepšeno tak, abyste se mohli soustředit na fotografování a neobtěžovalo vás přitom nastavení.



Internet

– Můžete přizpůsobit rychlé menu a získat okamžitý přístup k nejčastěji používaným funkcím.

– Získáte více informací z panelu aplikací.

– Můžete nainstalovat další doplňky z obchodu Galaxy Store a získat ještě více funkcí.



Kontakty Samsung

– Byla přidána funkce Koše pro Kontakty. Odstraněné kontakty zůstanou v Koši 15 dní, než budou odstraněny navždy.



Kalendář

– K datu je možné přidat nálepky bez vytvoření události.

– Vyzváněcí tóny lze použít pro upozorňování na události.



Reminder

– K dispozici jsou další možnosti opakování připomenutí.

– Můžete nastavit připomenutí založená na poloze pro zadané časové období.

– Můžete sdílet připomenutí se svou rodinnou skupinou a dalšími sdílenými skupinami.

– Můžete nastavit připomenutí pro zadané datum bez upozornění.



Moje soubory

– Byla vytvořena funkce Koše, abyste mohli obnovit soubory, když nějaké odstraníte omylem.

– Byly přidány další filtry, které můžete použít při vyhledávání a urychlit ho.

– Nyní můžete současně zkopírovat nebo přesunout více souborů a složek na různá místa.



Kalkulačka

– Do převodníku jednotek byly přidány jednotky rychlosti a času.



Připojené vozidlo

– Funkce Android Auto je nyní předinstalovaná.



Tipy

– Byly přidány tipy, které vám pomohou maximálně využít své zařízení Galaxy.