Stojí o třetinu více než Galaxy Z Fold2. Samsung oznámil Galaxy W21 5G pro Čínu

Samsung v Číně představil svou další skládačku Galaxy W21 5G, která však primárně vychází ze skládacího Galaxy Z Fold2. I přesto, že stojí o třetinu více, na výbavě to nijak zásadně nepoznáte. Hardware je u obou skládaček prakticky identický. W21 5G využívá vnitřní 7,6" Dynamic AMOLED 2X displej, zatímco vnější 6,23" Super AMOLED panel kryje sklo Gorilla Glass Victus. Výkon dodává Snapdragon 865+ doplněný 12GB RAM a 512GB pamětí.

Skládačka je oproti Z Fold2 nepatrně protažena do výšky, baterie však zůstala u kapacity 4 500 mAh. Prakticky jednou větší vizuální změnou je zlatá barevná varianta s vroubkovaným zadním panelem, na němž je vyvedeno logo China Telecom. A prakticky jediným rozdílem ve výbavě jsou dva fyzické sloty pro nanoSIM karty, zatímco u nás prodávaná verze má druhý slot řešen pomocí eSIM.

Po speciálních edicích Thom Browne a Aston Martin můžeme i čínský model Galaxy W21 5G brát jako určitou formu speciální edice s omezenou geografickou dostupností. Skládačka se do prodeje dostane 27. listopadu a to, v přepočtu, za necelých 70 tisíc korun! A to je o třetinu více, než kolik v Čině stojí souběžně nabízený Galaxy Z Fold2.

Redakční představení Galaxy Z Fold2:

Zdroj Samsung China