Střípky ze včerejší tiskovky Samsungu. Věděli jste, že ji natáčel Galaxy S20 Ultra?

V našem včerejším článku jste mohli sledovat živý stream od Samsungu, v rámci něhož byly představeny nové „es dvacítky“. Zajímavostí však je, že se o samotné natáčení videí a jejich streamování postaraly smartphony Galaxy S20 a Galaxy S20 Ultra. Ty byly umístěny do speciálních držáků, které eliminovaly otřesy, a také umožnily snadné přenášení jednotlivých „kamer“. Stream běžel v rozlišení Full HD s 60 fps, a jeho replay můžete vidět níže v článku. Na to, že se jednalo o stream pomocí mobilu, není jeho kvalita vůbec špatná. Co říkáte?

Oficiální replay akce Samsung Unpacked 2020:

Přímo na pódiu se ukázal i Hiroshi Lockheimer z Googlu, který potvrdil úzkou spolupráci se Samsungem, která se bude točit okolo 5G, skládacích zařízení a režimu usnadnění. Google se se Samsungem domluvil na integraci funkce Google Duo do aplikací Kontakty, Číselník a Zprávy. Videohovory poběží vůbec poprvé ve Full HD. Samotný režim Flex Mode u véčka Galaxy Z Flip pak Google zpřístupní vývojářům v podobě samostatného API, které mohou použít ve svých aplikacích pro nositelnosti véčkové konstrukce.

Google se soustředí i na spolupráci okolo nabídek usnadnění, a v mimo Pixely se u řady Galaxy S20 vůbec objevuje vůbec poprvé funkce Live Caption. Ta slouží k automatickému převodu zvuků a hlasů u spuštěného multimediálního obsahu do automaticky generovaných titulků. Vše probíhá přímo v telefonu na základě algoritmů strojového učení. Problémy se sluchem má podle vyjádření Hiroshi Lockheimera přes 450 milionů lidí po celém světě, takže se nejedná o žádnou zanedbatelnou skupinu uživatelů.

Samsung utužuje partnerství i s Microsoftem, jehož výsledkem má být prémiová herní streamovací služba, která bude oznámena v průběhu tohoto roku. A my v tom vidíme konkurenci ke službě Google Stadia, jen pod hlavičkou Samsungu a Microsoftu a jeho herní platformy Xbox. První vlaštovkou rozšířené spolupráce však bude uvedení bezplatné hry Forza Street na Galaxy Store, přičemž její původní verze pod názvem Miami Street debutovala v roce 2018 na Windows 10. U této závodní hry chce Samsung ukázat přínos 120Hz obnovovací frekvence displeje.

Samsung rozšířil spolupráci i s hudební streamovací službou Spotify. Pokud na sluchátkách Galaxy Buds+ dlouze podržíte prst, pustí vám telefon do sluchátek navrhované písničky ze Spotify podle analýzy historie vašeho dosavadního poslechu. Aplikace Netflix je již delší dobu v zařízeních řady Galaxy předinstalovaná, a Samsung chce pokračovat v ještě užší spolupráci. Vyhledávání na Netflixu tedy integruje přímo do hlasového asistenta Bixby.

Naše první dojmy ze skládacího véčka Samsung Galaxy Z Flip:

Samsung chce dále majitelům řady Galaxy S20 nabízet speciální bonusový obsah na Netflixu, navíc, část obsahu bude filmována přímo na smartphonech řady Galaxy S20. I na tom se ukazuje, jak hodně si Samsung u nových modelů věří s ohledem na focení a natáčení videí, a to i v profesionální sféře.