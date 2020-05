Superzpomalené video u Samsungů Galaxy S10 a Galaxy S20. Jaké jsou rozdíly?

Zkoušeli jste už někdy natočit video ve zpomaleném záběru, ale nevíte, jak přesně funguje? Využili jsme příležitosti fyzikálního experimentu u příležitosti konání Maker Faire Prague Online, kdy se pouštěly různě těžké koule z věže observatoře ČHMÚ v Praze – Libuši. Při pádu z výšky 50 metrů na zem jsme otestovali superzpomalené záběry u smartphonů Samsung Galaxy S10 a Galaxy S20. Je meziročně mezi oběma modely vidět nějaký posun směrem kupředu?

Až vteřina záběru s 960 fps

Při nahrávání superzpomalených videí nabízí oba telefony možnost nahrávat až 960 snímků za vteřinu (fps) v HD rozlišení. Rozdíl mezi S10 a S20 je v tom, že S10 zvládne 960 fps po dobu 0,4 vteřiny, zatímco S20 (a také S20+) po dobu téměř jedné vteřiny. V praxi to znamená, že pokud potřebujete s Galaxy S10 zachytit záběr trvající v reálném čase déle než 0,4 vteřiny, potřebujete Galaxy S20, protože S10 ho nezachytí celý. Ovšem i 0,4 vteřiny se může jevit jako dlouhá doba, protože děje, na které reálně využijete superzpomalené záběry, bývají extrémně rychlé.

Natočené slow-mo video pomocí Galaxy S10 se při 960 fps roztáhne do 13ti vteřin (při 30 fps), u Galaxy S20 je to rovných 32 vteřin. Pokud u Galaxy S10 zvolíte delší dobu nahrávky (0,8 vteřiny), reálná délka finálního videa se protáhne na 24 vteřin. Ovšem je třeba počítat s tím, že S10 přepne na framerate 480 fps, který softwarově dopočítá do 960 fps. Telefon mezi každé dva snímky vloží zprůměrovaný dopočítaný frame, a daří se mu to celkem úspěšně, takže mezi 480 fps a 960 fps rozdíl na první pohled nepoznáte.

Superzpomalený pád koule z věže (Galaxy S10):

Aby bylo srovnání kompletní, je třeba dodat, že Galaxy S20 Ultra používá podobný přístup jako Galaxy S10. Maximální framerate je 480 fps, který je digitálně převeden 32vteřinového klipu v 960 fps. Je to daň za použitý hlavní 108MPx snímač, který podporuje ostření Super Speed Dual Pixel, ale jen pomalejší PDAF.

Odlišná šířka záběru

Jak můžete vidět na přiložených videích, super slow motion záběr padající bílé koule je obou kamer je velmi podobný. Na první pohled je sice vidět, že záběr z Galaxy S20 je ostřejší a má jasnější barvy, ale Galaxy S10 zvládá zmíněné dopočítávání velmi dobře.

Superzpomalený pád koule z věže (Galaxy S20):

Přestože oba telefony natáčely ze stejného místa, záběry nejsou identické. Novější model k natáčení superzpomalených videí používá hlavní 12MPx snímač s úhlem záběru 79° a světelností F1.8, zatímco loňský Galaxy S10 používá 12MPx snímač s úhlem záběru 77 stupňů a variabilní clonu (F1.5/F2.4). I proto se u obou telefonů rozchází, nejen scéna, ale i barevné podání.

Spouštění s pomocí detekce pohybu

Při testování super slow-mo jsme u Galaxy S20 použili jediný dostupný režim, tedy 1 vteřina při 960 fps, a u Galaxy S10 jsme nastavili 0,8 vteřiny. Abychom dostali porovnatelné záběry, použili jsme u obou smartphonů funkci detekce pohybu, která v obou případech fungovala velice dobře.

Samsung Galaxy S10 128GB Beyond1 katalog | preview rozměry a hmotnost: 150 × 70 × 7,8 mm, 157 g

displej: 6,1", kapacitní Dynamic AMOLED, 3 040 × 1 440, 551 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (2000|316 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 8 GB, baterie: 3 400 mAh

procesor: Samsung Exynos 9820 (2× Exynos M4, 3 GHz, 8nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 16MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 87 %

vybavenost 4,7/6

výhodnost cena: 16 054 Kč až 22 463 Kč

V záběru bylo třeba nastavit velikost a umístění pole, v němž kamera detekuje pohyb. Cokoli kamera „vidí“ mimo stanovené pole, ji nechá v klidu – ale jakmile detekuje pohyb uvnitř, spustí se nahrávání. Detekce fungovala velmi spolehlivě, naopak byl problém zajistit, aby se do záběru nedostal nějaký jiný pohybující se objekt, např. let ptáka. Kvůli odlišné šířce záběru jsme nastavili pole detekce pohybu u obou telefonů vždy tak, abychom zachytili celou délku pádu v superpzpomaleném nahrávání.

Superzpomalené rozbití dvou koulí (Galaxy S20):

Ruční spouštění má vychytávku, která je u natáčení standardní rychlostí užitečná, ale u extrémně rychlých dějů je přímo nepostradatelná. Super slow-mo záběr totiž začíná v okamžiku zmáčknutí spouště, tedy bez jakéhokoli zpoždění. Foťák je totiž po celou dobu režimu nahrávání v pohotovosti, na pozadí nahrává a pamatuje si vždy poslední vteřinu nahrávání v normální rychlosti před zmáčknutím spouště, kterou přidá před zpomalený záběr.

Fyzikální hádanka na závěr

V testovacím videu vidíte dopad jedné bílé koule naplněné pískem. Experiment pro právě probíhající Maker Faire Prague Online však zkoumal více záběrů hlavně se dvěma současně padajícími koulemi. Šlo při tom o jednoduchou otázku - hodíme-li z věže dva rozdílně těžké předměty s odlišnou hmotností a stejným odporem vzduchu, která koule dopadne dříve? Odpověď se dozvíte v průběhu festivalu Maker Faire Prague Online, který můžete živě sledovat zde.