Surface Duo má mít konkurenci. Galaxy Z Fold S si vystačí jen s jedním displejem

Koncem srpna prolétla internetem zpráva o tom, že Samsung v příštím roce nabídne hned tři skládačky s roztodivnými názvy, takže se v portfoliu skládacích telefonů zřejmě brzy začneme ztrácet. Jednou z novinek má být i Galaxy Z Fold S, což má být podle zákulisních informací přímý konkurent pro Surface Duo. Jen s tím rozdílem, že na těle bude pouze jeden OLED displej, který se bude ohýbat (či dokonce překládat) na obě strany!

Zákulisní zdroje naznačují, že má být Galaxy Z Fold S přímou konkurencí a současné vylepšeným konceptem Surface Duo. V prvé řadě bude chybět předěl mezi displeji, který může vizuálně rušit. Jasno zatím není o vnějším krytu, který sice bude kryt sklem, ale nevíme, zda bude na vnější straně ještě jeden „Cover“ screen (stejně jako u všech ostatních skládaček od Samsungu), nebo bude jihokorejcům díky 360° pantu stačit jen jeden oboustranně ohebný panel.

Představovací video Microsoft Surface Duo:

Do uvedení Galaxy Z Fold S však zbývá ještě spousta měsíců, takže očekáváme, že se úniky budou postupně zpřesňovat. Microsoft Surface Duo se dostane v USA do prodeje 10. září. V řadě dalších zemí ale „skládačka“ od Microsoftu zřejmě nabere delší zpoždění. Samsung tak možná nebude mít svůj konkurenční model až tak opožděný, jak by se mohlo zprvu zdát...

Zdroj Sammobile