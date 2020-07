Svěží vítr. Samsung v Česku aktualizoval Galaxy Tab S4 na Android 10 s One UI 2.1

Koncem června jsme vás informovali o posledním velkém updatu, který se chystá pro tablet Galaxy Tab S4. Netrvalo to ani týden, a aktualizace se dostala i do Česka! Stalo se tak o prodlouženém víkendu, kdy na tablet dorazil firmwarový balíček T835XXU4CTF5, který má velikost 1,7 GB. Mezi hlavní novinky patří Android 10 s nejnovější verzi grafické nadstavby One UI 2.1. Součástí updatu je i červnová aktualizace zabezpečení (ano, v tuto chvíli už měsíc stará, jenže Tab S4 spadá mezi modely se čtvrtletními bezpečnostními záplatami), a také spousta detailů skrytých pod pokličkou.

I když seznam změn zmiňuje nadstavbu jako One UI 2, de facto se jedná o, v současné době, nejmodernější podobu One UI 2.1. Stejnou verzi grafického rozhraní má v současné době např. i nejdražší smartphone klasického střihu od Samsungu, Galaxy S20 Ultra. Pro dva roky starý tablet je nejnovější verze Androidu a grafické nadstavby jako svěží vítr, byť si musíte zvyknout na určité vizuální změny. Tou asi největší je horní lišta, která je při vysunutí poměrně úzká, ovšem podle místa „uchopení“ se vysouvá vlevo, uprostřed nebo vpravo. Kompletní seznam změn (a že jich není málo) najdete na konci článku.

Představovací video Samsungu Galaxy Tab S4: