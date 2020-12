Tady byste Android určitě nehledali. Xiaomi představilo novou čtečku knih

Operační systém Android dnes nenajdeme jen u smartphonů, ale třeba u chytrých lednic nebo u elektronických čteček knih. A právě to je případ nově představené Xiaomi Mi Reader Pro, která je přímou konkurencí pro Amazon Kindle Oasis. Ovšem s daleko příznivější cenovkou. Čtečka elektronických knih od Xiaomi dostala do výbavy velký 7,8" e-ink displej s jemností 300 ppi. Displej je podsvícený LED diodami, kterým můžete nastavit jednu z 24 úrovní podsvětlení a také upravit tón bílé barvy.

A proč se o čtečce zmiňujeme u nás na webu? Protože v ní běží Android 8.1 Oreo! Ano, jedná se již o starší verzi systému, je však speciálně upravena pro černobílé displeje. Prostředí podporuje čínské aplikace Baidu a WeChat, vestavěný internetový prohlížeč si poradí i s hlasovým zadáváním v čínštině. Čtečku pohání neznámé čtyřjádro doplněné 2GB RAM a 32GB pamětí, k internetu se připojí přes Wi-Fi, ke sluchátkům zase přes Bluetooth 5.0. Přes Wi-Fi lze také s telefonem synchronizovat podporované textové formáty, např. *.txt, *.epub,*.pdf či dokumenty typu MS Office.

Čtečka je osazena 3 200mAh baterií se kterou vydrží na jedno nabití až 70 dní. Prodávat se bude jen v černé a to, v přepočtu, za 4 300 Kč. A to je zhruba polovina ceny zmiňovaného Kindlu Oasis s pamětí 32 GB. Je tedy škoda, že se tato Android čtečka prodává zatím jen v Číně. Pevně doufáme, že se příští rok dostane i do Evropy.

Prorazí někdy e-ink displeje v mobilech?

Zdroj Xiaomi