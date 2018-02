Tajemství Galaxy S9 a S9+ kompletně odhaleno. Tři barvy pro Evropu a foťák s variabilní clonou

Do premiéry nových top smartphonů Galaxy S9 a S9+ zbývá pouhých pět dní a ani tentokrát se nepodařilo Samsungu uhlídat ani ta poslední tajemství, která ještě nebyla odhalena. Špionské informace tentokrát pocházejí z německého portálu WinFuture.de, který přinesl kompletní specifikace a tiskové fotografie všech barevných variant, které mají být v Evropě dostupné.

Oba modely se budou vyrábět ve čtyřech barvách – černé, modré, fialové a šedé. Poslední jmenovaná se v Evropě prodávat nemá, podobně jako Samsung u loňské generace S8/S8+ vynechal zlatou barvu. Vzájemně se obě novinky budou lišit velikostí úhlopříčky displeje (5,8 vs. 6,2 palce), porcí operační paměti (4 vs. 6 GB), velikostí kapacity baterie (3 000 vs. 3 500 mAh) – vždy ve prospěch větší verze S9+.

Nejvýraznějším rozdílem bude hlavní fotoaparát, který má mít u obou modelů variabilní clonu f1.5 a f2.4 na 12Mpx senzoru. Větší S9+ dostane navíc druhý objektiv s již pevnou světelností f2.4 a druhý 12Mpx senzor. V režimu kamery má být umožněno nahrávání ultra zpomaleného videa 960 fps, tedy stejná snímkovací frekvence, jakou používá Sony Xperia XZ Premium.

Další multimediální inovací budou hlasité stereo reproduktory, které Samsungu proti konkurenci dlouho scházely a které naladila dceřiná značka AKG. O výkon se v obou případech postará procesor Exynos 9810. Nebude scházet NFC, Bluetooth 5.0 a bezdrátové dobíjení. Předobjednávky obou novinek mají začít už v den premiéry, tedy 25. února, přičemž první dodávky mají dorazit 8. března 2018.

Samsung Galaxy S9 G960, Star katalog rozměry a hmotnost: 148 × 69 × 8,4 mm

displej: 5,8'', kapacitní Super AMOLED, 1 440 × 2 560, 506 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 3 000 mAh

procesor: Samsung Exynos 9810 (8× Exynos M3 + Cortex-A55, 2,4 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 8 (Oreo)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000) ?

vybavenost ?

výhodnost ?

