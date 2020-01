Tak nakonec to bude Galaxy Z Flip. Na koncepčním videu vypadá impozantně

Samsung na letošním veletrhu CES za zavřenými dveřmi prezentoval partnerům podobu budoucího skládacího véčka, a na fotkách, které se z této uzavřené akce dostaly na veřejnost, jsme si mohli všimnout označení Galaxy Bloom. Podle leakera Ice Universe se však Samsung na poslední chvíli rozhodl změnit označení svého skládacího véčka. To se má nazývat trochu netradičně - Galaxy Z Flip.

Samotné písmeno „Z“ v názvu by jistě bylo vhodnější použít u trojdílné skládačky, a novince by jistě slušelo i kratší označení Galaxy Flip. Je však možné, že Samsung véčkem otevře zcela novou modelovou řadu Galaxy Z, ve které budou postupně přibývat skládačky různých velikostí, tvarů a konstrukcí. Jedině z tohoto úhlu pohledu dává značení budoucí novinky alespoň trochu smysl.

Na první pohled to vypadá, že Samsung okopíruje novodobý Razr, samotné experimenty a vývoj skládacího véčka však začaly již v roce 2016. Nejprve v podobě zveřejněných patentů, později při vývoji prototypu, jemuž se dlouhá léta přezdívalo Galaxy X. Připravovaný Galaxy Z Flip navíc již unikl na živých fotkách, takže Samsung přijde o moment překvapení. Až 11. února v San Franciscu véčko představí, budou nás zajímat zejména detaily, které do oficiálního představení nestihnout uniknout na veřejnost.

Řeč je zejména o tom, zda na vnitřním displeji skutečně najdeme skládací ultratenké sklo. To by mělo chránit vnitřní 6,7" Dynamic AMOLED displej s průstřelem pro 10MPx selfie. V zavřeném stavu bude na vnějším krytu vedle duálního 12MPx fotoaparátu k dispozici ještě malý, zhruba třípalcový, informační displej. O výkon se postará Snapdragon 855, který v loňském roce patřil k těm nejvýkonnějším mobilním čipsetům. Véčko v každém dílu nabídne jednu baterii. Kapacita první je 900 mAh, kapacitu druhé zatím neznáme.

Koncepční video Samsungu Galaxy Z Flip:

No a když dáte dohromady spekulace, náčrtky v CADu, fotku z meetingu za zavřenými dveřmi a živé snímky, vychází z toho koncepční video výše, na němž můžete vidět Galaxy Z Flip v celé své kráse. Pokud bude stát polovinu toho co Razr a vnitřní displej bude krýt skládací sklo, bude to zajímavá alternativa k „obyčejně“ vypadajícím placatým smartphonům. A co na tom, že v Galaxy Z Flip má běžet „jen“ Snapdragon 855?

Via Letsgodigital, Phonearena