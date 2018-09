Tápání v nejistotě. Samsung letos prozradí jen pár detailů o skládacím Galaxy F

I když to bylo listopadové představení skládacího Galaxy F (písmeno F jako Foldable) hotovou věcí, Samsung, zdá se, z celé záležitosti trochu vycouvává. A to i přesto, že blížící se představení potvrdil sám šéf Samsungu, DJ Koh v rozhovoru pro server CNBC. DJ Koh v něm vyslovil větu „It's time to deliver“, letos se však Galaxy F zřejmě nedočkáme. Na vývojářské konferenci v listopadu má Samsung zveřejnit jen několik detailů k vyvíjenému skládacímu hybridu.

Společnost Samsung poměrně nečekaně oznámila, že slova šéfa nejsou její oficiální stanovisko. Přesto dodala, že na listopadové Samsung Developer Conference by jihokorejci mohli oznámit minimálně několik zásadních informací. Jednou z nich by mohla být i část technických specifikací připravované technologické novinky. Někteří však Samsung obviňují z toho, že dává do médií záměrně falešné „lákací“ signály, na skládací smartphone od Samsungu se přitom čeká již třetím rokem.

Podle jihokorejského zdroje má být v listopadu hotová minimálně jedna z pokročilejších prototypových verzí. Zařízení s kódovým názvem „Winner“ má mít 7,3" OLED displej, který půjde složit polovinami k sobě (poloměr zakřivení má být 1,5 mm). Na vnější straně telefonu bude připraven samostatný 4,6" OLED panel, celek tedy bude vypadat hodně na způsob véčka s externím displejem. Jen s tím rozdílem, že celé tělo včetně displeje a baterie přeložíte vejpůl.

Zdroj odhaduje, že by se představení finální verze Samsungu Galaxy F mohlo odehrát na veletrhu CES 2019 v Las Vegas či na barcelonském MWC 2019. V obou případech by měl Samsung zajištěno obrovské mediální pokrytí. Jihokorejci již dříve zcela jasně deklarovali, že chtějí být první, čekání na příští rok se jim ale nemusí vyplatit...

Skládací smartphony. Ano či ne?

Zdroj KoreaHerald