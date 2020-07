Tento zdroj se zřídkakdy mýlí. Přinášíme specifikace Samsungu Galaxy Z Fold 2

Připravovaný nástupce Samsungu Galaxy Fold ponese netradiční označení Galaxy Z Fold 2, a to proto, že chce Samsung všechny skládačky sjednotit do modelové řady Galaxy Z. Jihokorejský zdroj k tomu navíc přidává i očekávané specifikace budoucího hybridu mezi smartphonem a tabletem, a protože se málokdy mýlí, můžeme jej brát jako (téměř) oficiální. A to i přesto, že se skládačky nedočkáme tak brzy, jak jsme původně očekávali. Samsung ji údajně odsunul až na podzim.

Vnitřní displej budoucí skládačky má mít úhlopříčku 7,7 palce a bude podporovat 120Hz obnovovací frekvenci. Bude se jednat o displej typu Super AMOLED (Y-OCTA), jehož strukturální součástí bude UTG sklo. Vnějšímu displeji, který bude jediným styčným místem s hybridem v zavřeném stavu, naroste úhlopříčka na 6,23 palce, a i v tomto případě se bude jednat o Super AMOLED. V zavřeném i rozevřeném stavu má mít Z Fold 2 k dispozici 10MPx selfie, fotomodul na zadní straně má připomínat sestavu u modelu Galaxy S20.

Základní 12MPx snímač doplní ultraširokoúhlý 12MPx foťák a 64MPx teleobjektiv. Nakonec se tedy nedočkáme integrace 108MPx fotočipu ISOCELL HM1 ani 50MPx fotoaparátu ISOCELL GN1. V těle budou umístěny dvě baterie o souhrnné kapacitě 4 365 mAh, které dobijete kabelem až 25 Watty. Bezdrátové dobíjení bude mít strop na 15W, což platí i pro reverzní bezdrátové nabíjení. Výkon skládačce dodá Snapdragon 865+ doplněný 256 nebo 512GB pamětí, a počítá se i s podporou sítí páté generace.

Představení první generace Samsungu Galaxy Fold:

