Těsně pod deset. Galaxy A42 5G je nejlevnějším 5G telefonem od Samsungu

Samsung formou tiskové zprávy konečně zveřejnil detaily smartphonu Galaxy A42 5G, jehož první zmínka padla na zářijové akci Samsung Unstoppable. Nástupce letošního Galaxy A41 to bere pěkně od podlahy, zvětšil se mu displej, přibyl jeden fotoaparát, a těšit se můžete i na větší baterii a vyšší výpočetní výkon podpořený podporou sítí páté generace.

Galaxy A42 5G je celoplastový smartphone, u kterého si na zádech všímáme zajímavého vrstveného vzoru, který záda opticky dělí do čtyř segmentů s různými barvami a odlesky. Jedná se o vysoce leštěné sklo, pro které se vžil název „3D Glasstic“. Na přední straně na vás čeká 6,6" Super AMOLED displej typu Infinity-U s HD rozlišením, což by mohlo být u tak velké úhlopříčky dost výrazným kompromisem. Součástí displeje je i optická čtečka otisků prstů.

Ve výřezu umístěná selfie má rozlišení 20 MPx, na zadní straně počítejte se zarovnáním čtyř objektivů „do sporáku“. Hlavní 48MPx snímač (F1.8) doplní 8MPx širokáč a dvě pětimegapixelové kamerky. Jedna fotí makro, druhá zase rozmaže pozadí při focení v režimu Živého zaostření. Nevyměnitelnou baterii o kapacitě 5 000 mAh dobijete kabelem až patnácti Watty.

Samsung Galaxy A42 5G katalog rozměry a hmotnost: 164 × 76 × 8,6 mm, 190 g

displej: 6,6", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 399 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDHC (32 GB), RAM: 4 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 750G (2× Cortex-A77, 2 GHz, 8nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 48MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk ?

vybavenost cena: 9 999 Kč

O výpočetní výkon se stará 8nm Snapdragon 750G, který podporuje sítě páté generace. Operační paměť telefonu je 4GB, úložiště se zastavilo na metě 128 GB. Rozšíříte si jej však microSD kartami až o další 1 TB. V telefonu běží Android 10 s grafickou nadstavbou One UI 2 a do Česka se dostane počátkem listopadu. Nabízet se bude ve třech barvách (Prism Dot Black, Prism Dot White a Prism Dot Gray), a to za cenu 9 999 Kč. Bude se tak jednat o nejlevnější 5G model od Samsungu, který bude na trhu soupeřit s Xiaomi Mi 10 Lite, Moto G 5G Plus nebo s Realme X50 5G.