Testujeme Galaxy S20 FE. Samsung se konečně nebojí experimentovat s barvami

Do redakce nám dorazila čerstvá novinka od Samsungu, čtvrtý model řady Galaxy S20, resp. „es dvacítka“ pro fanoušky - Galaxy S20 FE. Telefon jsme si měli možnost vyzkoušet přesně před týdnem, tehdy se však jednalo o předprodukční kusy, dnes už vám můžeme blíže představit krabicovou verzi, která se brzy dostane do prodeje. A vybrat si budete moci, nejen ze dvou barevných variant, ale také ze dvou čipsetů!

Telefon nám do redakce v zelené variantě, která je jednou z mnoha. Celkem bude v Česku k dostání šest odstínů (zelená, modrá, červená, bílá, fialová a oranžová), které doplňují dva čipsety. Levnější LTE varianta telefonu dostala Exynos 990, za Snpadragon 865 doplácíte tři tisíce. Námi testovaný telefon má tedy nižší cenovku a tím pádem i zajímavý poměr výkon/cena.



Telefon nám do redakce dorazil v zelené barevné variantě

Přední část vyplňuje 6,5" Super AMOLED Full HD+ displej, který má syté odstíny barev, automatickou regulaci jasu, zabudovanou rychlou optickou čtečku otisků a 120Hz obnovovací frekvenci. Prostředí nám na první dojem přijde velmi svižné, a kvitujeme, že lze plynulejších 120 Hz nastavit při maximálním rozlišení. Záď je konečně vyrobena z matného plastu, na němž neulpívají otisky prstů ani zbytková vlhkost. V rámci trojitého fotoaparátu můžete počítat se širokáčem i s teleobjektivem umožňujícím 3× optické přiblížení, který je, stejně jako hlavní 12MPx snímač, opticky zastabilizován.

Redakční představení Samsungu Galaxy S20 FE:

Do těla se zvýšenou odolností IP68 se dostala baterie o kapacitě 4 500 mAh, kterou dobijete až 25 Watty. Jenže, do základní krabice se dostala jen 15W síťová nabíječka a USB kabel, takže si adaptér budete muset dokoupit. A to ostatně platí i pro kabelová sluchátka. Galaxy S20 FE však dobijete i 15W bezdrátově nebo ze zad zpětně dobijete nositelnou elektroniku.



Ani u Galaxy S20 FE se nezapomnělo na bezdrátové a zpětné dobíjení nositelností

Uvnitř telefonu je připraven Android 10 s grafickou nadstavbou One UI 2.5, prostředí tedy vypadá identicky jako u základní trojice „es dvacítek“, a to i včetně bonusového softwaru. V prostředí se můžete těšit třeba na fotorežim Single Take, samostatný noční fotorežim nebo na podporu bezdrátového DeXu. V našem případě se o výkon stará Exynos 990 s 6GB operační pamětí typu LPDDR5, který v Antutu získal slušných 524 tisíc bodů. Verze se Snapdragonem 865 zřejmě dosáhne na ještě vyšší výkonové skóre.



Ukázkové screenshoty prostředí, detaily procesoru a výsledek benchmarku Antutu

Úložiště je 128GB (rychlá paměť UFS 3.1), které rozšíříte microSD kartami až o dalších 1 TB. Šuplík na horní hraně je oboustranný, místo paměťovky můžete do telefonu přidat druhou nanoSIM.

A jaká je cílová skupina uživatelů Galaxy S20 FE? Samsung si sice částečně bude kanibalizovat prodeje stávajících „es dvacítek“, primárně však bude cílit na ty, kteří zvažují upgrade z modelů Galaxy A51 a Galaxy A71, kteří chtějí zůstat u stejné značky a získat vyšší výkon a nové funkce bez toho, aby museli do telefonu tolik investovat. Samsung Galaxy S20 FE v Česku stojí 16 999 Kč, což vypadá na hodně zajímavý poměr cena/výkon. Pokud zvolíte 5G variantu s čipsetem Snapdragon 865, budete si muset připlatit tři tisíce. Bude vám to stát za vyšší výkon?

Samsung Galaxy S20 FE katalog rozměry a hmotnost: 160 × 75 × 8,4 mm, 193 g

displej: 6,5", kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 400, 405 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 6 GB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Samsung Exynos 990 (2× Exynos M4, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 12MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 78 %

vybavenost ?

výhodnost cena: ještě se neprodává

Telefon začínáme v redakci aktuálně testovat, již brzy se tak můžete těšit na detailní redakční recenzi.