Testujeme ohebný Z Flip. Retro véčko v moderní době skládací

Samsung spustil prodej skládacího véčka Galaxy Z Flip, po Galaxy Fold už druhé skládačky. Hned ji také začínáme testovat, takže můžeme předat první dojmy z testování. Jak obstojí skládací véčko v praxi? A jak rychle si zvyknete na displej, který přeložíte v polovině?

V černé papírové krabici prvně uvidíte informační leták s krátkým popisem. Telefon je zabalený v přepravní fólii se stejnou sadou varování jako u Galaxy Foldu. Na displej nesmíte příliš tlačit ani do něj rýpat nehtem, při zavírání nesmíte na displeji nic nechat, vyloučena je vlastní fólie nebo kontakt s magnety, vlhkost a nečistoty.

Černá pro pány, fialová pro dámy

Samsungu se povedlo telefon navrhnout tak, že v rozevřeném stavu na první pohled nepoznáte, že se jedná o véčko. Změna však nastane už při prvním přeložení, na které musíte vynaložit větší sílu než u Foldu. Pant lze zastavit v různých úhlech podobně jako víko notebooku. A tím se otevírají zcela nové možnosti využití.

Samsung režim označuje jako Flex Mode, a funguje např. ve fotoaparátu. Z horní poloviny displeje se stane hledáček, ze spodního plocha pro nastavení.

Představení Samsungu Galaxy Z Flip:

U galerii spodní půlka displeje funguje jako touchpad pro listování mezi fotkami v horní polovině displeje. A když už jsme u fotek, polorozevřený stav vám umožní fotit selfíčka i snímky zadním fotoaparátem bez toho, aniž byste s sebou museli tahat stativ. Stačí telefon jen položit na rovný povrch.

Vnější kryty jsou skleněné, takže je na místě opatrnost. Přímo v balení dostanete dvoudílný poloprůhledný kryt, který se postará o základní ochranu, přitom nezakryje design. V krabici dále najdete 15W síťový adaptér Super Fast Charging, USB-C kabel, AKG sluchátka s nástavci, redukci z USB-C na USB 2.0, špendlík a uživatelské manuály.

Titěrný vnější displej

V zavřeném stavu se z véčka stane kompaktní čtverec, který se snadno vejde do kapsy u kalhot. Na rozměry a hmotnost 183 gramů jsem si zvykl rychle, dlouhodobé nošení véčka v kapse bude radost. Povrch je lesklý a dost na něm ulpívají otisky prstů. Pokud však sklo vyleštíte, poslouží jako nouzové zrcátko.



V zavřeném stavu je to malý čtverec. Vnější informační displej pobere jen základní informace a hledáček je to opravdu jen nouzový.

Vnější Super AMOLED displej je titěrný. Na úhlopříčce 1,1 palce zobrazí datum, čas a kapacitu baterie, posunem doleva si zobrazíte ovladače hudby, doprava notifikace. Dvojitým poklepáním si je můžete zobrazit na vnitřním displeji, stačí jen véčko otevřít. Na vnějším displeji můžete přijmout hovor potažením, nebo si na něm zobrazit část hledáčku. V praxi je to spíše nouzovka...

To nejzajímavější nás čeká uvnitř. Samsung vsadil na 6,7" Dynamic AMOLED s netradičním rozlišením 2 636 × 1 080 pix (poměr stran 21,9:9). Samsung se chlubí ohebným sklem, ale to tvoří základ displeje, vy přijdete do styku s polyimidovou fólií. To je stejný materiál jako u Galaxy Fold, do něhož uděláte vryp i nehtem.

Sklo však má ten pozitivní efekt, že displej zpevní, vyrovná, při dotyku už pod prstem neuhýbá. Celkový pocit je jako u běžných smartphonů, nepříjemný pocit z Foldu je pryč. Displej má samozřejmě překlad, který je při určitém úhlu u světlých barev lehce vidět, a také jej cítíte, když prstem projedete přes středovou oblast.

Není to ale nic zásadního, citlivost displeje je i v místě překladu beze změn. Pokud byste chtěli přeci jen na fólii přidat ještě jednu ochranu, můžete si ve vybraných brandstorech nechat na displej nalepit ještě tenkou ochrannou fólii. Sami to nezkoušejte. Fólie bude stejná jako ta, kterou Samsung od výroby lepil na Galaxy Note10+.

Chcete na displej přidat fólii? Měli byste zajít k Samsungu.

Véčko lze otevřít jednou rukou, stačí palec strčit mezi oba díly a zapřít se o jednu část displeje. Bohužel se o displej opíráte nehtem, což není ideální. Při zavření aplikujete podobný postup, jen se bříškem prstu zapřete o displej. A to už je daleko „bezpečnější“. Otevírání a zavírání véčka je návykové. Při zavření se ozve decentní klapnutí, o které se starají dorazy umístěné na liště okolo displeje, které eliminují otřesy. Skládací displej má podle Samsungu vydržet minimálně 200 tisíc přeložení.

Snapdragon 855+ a eSIM

Nedílnou součásti displeje je průstřel pro 10MPx selfie (F2.4), na kovových hranách najdete už jen několik dalších prvků. Samsung musíme pochválit za sjednocení zamykací klávesy s boční čtečkou otisků. Stačí jen přiložit prst a telefon se rychle odemyká, pokud čtečka nereaguje, je zašpiněná. Stačí ji jen lehce otřít.

Regulátory hlasitosti mají jistý stisk, do šuplíku na pravém boku vložíte pouze jednu nanoSIM. Druhou však můžete přidat v nastavení jako eSIM. S paměťovými kartami se, stejně jako s 3,5mm jackem, nepočítá. Budete si muset vystačit s 256GB pamětí, ve které je zhruba 223 GB volného místa.

Výpočetní výkon dodává Snapdragon 855+ s 8GB operační pamětí, což je více než použitelný hardware pro cokoliv, co hodláte s véčkem dělat. V benchmarku Antutu smartphone získal velmi dobrých 472 971 bodů. A zmínit musíme i souhrnnou kapacitu baterií, která činí 3 300 mAh. Na novodobý smartphone je to málo, na véčkovou konstrukci je to však vcelku vysoká kapacita. Ještě, když Z Flip odporuje rychlé kabelové dobíjení a 9W bezdrátové nabíjení. Záda poslouží i jako „podložka“ pro dobíjení hodinek nebo sluchátek Galaxy Buds+.

Prostředí protažené do výšky

V telefonu je připraven Android 10 s nadstavbou One UI 2.1, tedy stejnou jako u budoucích „es dvacítek“. A na rozhraní natažené do výšky si budete muset trochu déle zvykat. Na obsluhu celé plochy jedním prstem do rozhodně není. Buď zvolíte jednoruční režim a zobrazovací plochu si zmenšíte, nebo budete véčko ovládat obouruč na šířku displeje. Tomu se dokáže přizpůsobit i klávesnice, která se rozpůlí, a každou část přilepí k jednomu z okrajů klávesnice. Zda si displej při psaní „zlomíte“ je už jen a jen na vás.



Screenshoty s uživatelského rozhraní skládacího véčka Galaxy Z Flip

Aplikační výbava je klasická, novinkou je pouze položka Zóna AR, kde se sdružují všechny funkce pro rozšířenou realitu, např. AR Emoji nebo AR Kresba. Prostředí má bleskové reakce, které můžete ještě vyšperkovat omezením přechodových animací. Na displeji si můžete najednou zobrazit dvě aplikace najednou (klasický režim Multidisplej), příp. jedné hře či aplikaci nastavit prioritní režim, aby se na pozadí neukončovala a byla vždy rychle připravená. Musíte však počítat s výraznějším vybíjením baterie.

Necelých 40 tisíc korun

Véčko se nám při používání velmi rychle zarývá pod kůži, je kompaktní, pohodlně se nosí a líbí se nám i polohovatelný pant. Jistě má několik kompromisů týkající se zejména displeje a odolnosti pantu, ovšem ten je nově chráněn vnitřními kartáčky a v celkovou konstrukci máme daleko větší důvěru než tomu bylo u hybridu Galaxy Fold.

A poklesla i poptávaná cena, pokud tedy dovolíte srovnat skládačky se zcela jinou cílovou skupinou, a to konkrétně o 15 tisíc korun! Galaxy Z Flip se v Česku prodává za 38 990 Kč, a to v černé a fialové barevné variantě. Součástí pořizovací ceny je i bezplatné roční pojištění se spoluúčastí 2 799 Kč na jakékoliv poškození, stačí se jen do 30 dní od pořízení véčka zaregistrovat na webu Samsung Care+. Samsung Galaxy Z Flip začínáme aktuálně testovat, vaše případné dotazy směřujte do diskuse pod článkem.