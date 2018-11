Testujeme první čtyřfoťák na světě: Samsung Galaxy A9 (2018)

Samsung na český trh uvedl nejvybavenějšího zástupce řady Galaxy A, která sdružuje telefony střední třídy. Galaxy A9 (2018) vyčnívá zejména čtyřnásobným fotoaparátem, který se u smartphonů objevuje vůbec poprvé. V článku se zaměříme na naše první dojmy, a ukážeme si, jak vlastně funguje čtyřnásobný fotoaparát, a jaké přináší výhody.

Redakční první pohled na Samsung Galaxy A9 (2018):

Mimo foťák běžný model střední třídy

Samsung Galaxy A9 (2018) je telefonem s rozměry 163 × 77 × 7,8 mm a o hmotnosti 183 gramů. Kovové a příjemně zaoblené šasi doplňuje zadní skleněný panel, který je směrem k bočním hranám nepatrně zakulacen, díky čemuž telefon dobře padne do dlaně. Na zelenomodrém gradientu jdou však hodně vidět otisky prstů. Nečekejte honbu za bezrámečkovostí. Přední panel s úhlopříčkou 6,3 palce má výrazné rámečky zejména u užších hran, to abyste při hraní na šířku displeje palcem nehmatali přímo na displej.

Samsung Galaxy A9 (2018) katalog | preview rozměry a hmotnost: 163 × 77 × 7,8 mm, 183 g

displej: 6,3'', kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 220, 392 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (450|50 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 6 144 MB, baterie: 3 800 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 660 (8× Kryo 260, 2,2 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 8 (Oreo)

fotoaparát: 24MPx (5 657 × 4 243), video (3 840 × 2 160), blesk 82 %

Full HD+ Super AMOLED displej je díky vysokému automatickému jasu velmi dobře čitelný na přímém slunci, naopak v noci by mu neškodil i trochu menší svit. Jinak ale budete spokojeni se sytým podáním barev, které si můžete upravit několika displejovými režimy. V tom adaptivním lze v několika krocích upravit teplotu bílé barvy i intenzitu modré, červené a zelené. Informační dioda nad displejem chybí, jako částečná náhrada slouží Always On displej se zobrazením stavových ikon a notifikací, ke kterým se dostanete dvojitým poklepáním.

Biometrický přístup k telefonu zajišťuje skener obličeje, který, zvláště v horších světelných podmínkách, vyhodnocuje pomaleji. Daleko lépe funguje vycentrovaná čtečka na zadní straně, která rychle odemyká i při zamknuté obrazovce, stačí jen přiložit prst. Navíc ji díky zanoření snadno nahmatáte. Na spodní straně se o zrychlené nabíjení 3 800mAh baterie stará konektor USB-C, samotná výdrž telefonu se zatím pohybuje okolo dvou dní. Vedle něj najdeme 3,5mm jack a hlavní reproduktor. Šuplík na horní hraně vám pak umožní do telefonu vložit microSD a k tomu i dvě nanoSIMky.

Teď to nejdůležitější

Smartphone běží na 14nm Snapdragonu 660, takže nějaké útoky na nejvýkonnější smartphony rozhodně neočekávejte. Třeba v Antutu telefon získal „jen“ 141 535 bodů, což je spíše průměrné skóre. Se Snapdragonem 710 by vše bylo o něco veselejší. Na druhou stranu, Android Oreo s nadstavbou Samsung Experience 9.0 běhá svižně, a telefon se nezapotí ani při hraní těch nejnáročnějších her. 6GB operační paměť je více než dostatečná, ze 128GB úložiště máte k dispozici volných přes 100 GB. Zbytek zabírá systémová ROM.

To nejdůležitější je však samotný čtyřnásobný fotoaparát, který je umístěn na zadní straně ve vyvýšeném modulu zarovnaném „do semaforu“. Specifikace čtyř objektivů jsou následující:

Hlavní fotoaparát - Má rozlišení 24 Mpx, autofocus a světelnost F/1.7

Širokoúhlý snímač - s úhlem záběru 120°, rozlišením 10 MPx, světelností F/2.4, ale bez autofocusu (ale to je v mobilech u podobných ohnisek obvyklé)

Teleobjektiv - 10Mpx snímač se světelnosti F/2.4 nabídne 2× optický zoom

Objektiv se selektivní hloubkou ostrosti - má rozlišení 5 Mpx, světelnost F/2.2 a pomůže s rozmazáním pozadí při focení v režimu Živého zaostření

Základ tak vychází z modelu Galaxy A7 (2018) se třemi objektivy, který jsme v redakci nedávno testovali. Ke třem foťákům přibyl teleobjektiv pro dvojnásobné přiblížení, rozlišení všech snímačů bylo navýšeno, nejedná se tedy o identické fotočipy.

I když jsou fotoaparáty čtyři, nejčastěji budete používat ten základní 24Mpx se slušnou světelností. Připravte se ale na to, že fotky na výstupu budou mít často i velikost kolem 7 MB. Mezi fotoaparáty rychle přecházíte pomocí třech přepínačů. Ikona se třemi stromy reprezentuje širokoúhlý objektiv. Strom jediný pak značí dvojnásobný zoom. I když má zoomovací objektiv menší rozlišení než hlavní kamerka, výstupem jsou 24Mpx snímky. Umělá inteligence se stará o automatické upravení nastavení podle typu scén a hlídá i jejich nedokonalosti, např. mrknutí oka nebo rozmazání.

Režim superzpomaleného videa roztáhne jednu skutečnou sekundu na šest zpomalených. Maximální rozlišení natáčených videí je UHD (3 840 × 2 160 pix), stabilizace (s největší pravděpodobností digitální) však funguje jen u rozlišení Full HD a níže.

Střední třída za prémiovou cenu

A celkové zhodnocení kvality fotek? To si necháme do recenze, už na první pohled však vidím, že by hlavní snímač mohl zachytit více detailů. Resp. obrazová kvalita odpovídá vyšší střední třídě, kam řada Galaxy A patří, ale Samsung chce za A9 (2018) 15 tisíc, a to už je teritorium levnějších vlajkových lodí, které fotí znatelně lépe (i když bez zoomu a širokáče).

Věrnost barev je slušná, vyvážení bílé většinou také, jen výjimečně odstíny ujely k teplým nabo naopak studeným tónům. Občas se mi zdálo, že trochu déle trvá ostření. Výsledné fotografie jsou tedy spíše průměrné, a s ohledem na první čtyřfoťákový telefon jsou spíše zklamáním.

Ukázkové fotografie:





Detaily pořízené za dne ve venkovním prostředí





Interiér - bez blesku a s LED přisvětlením



Ukázka režimu Živého zaostření





Základní snímek a dvakrát přiblížená fotografie







Základní fotografie, širokoúhlý snímek a 2× optický zoom



Další pořízené fotografie

Širokoúhlý snímač najde své využití při focení městských památek, od kterých nemůžete odstoupit tak daleko, jak potřebujete. Dvojnásobný zoom přijde vhod až překvapivě často. K objektům nemusíte chodit tak blízko, jen škoda softwarové interpolace fotek, která vlastně ani není třeba. Přiblížené snímky s menším rozlišením by bohatě stačily.

Plusy:

první smartphone se čtyřnásobným fotoaparátem

Super AMOLED displej je dobře čitelný na slunci

působivý barevný gradient na zádi

osmijádrový čipset, 6GB RAM

3 800mAh s rychlým nabíjením

Minusy:

chybí notifikační dioda

pomalejší ostření fotoaparátů

vyšší prodejní cena

postrádáme zvýšenou odolnost IP68

hodilo by se bezdrátové dobíjení

Jakékoliv dotazy k telefonu můžete položit v diskusi pod článkem, pokusím se na ně odpovědět v připravované recenzi.