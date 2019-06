Testujeme Samsung Galaxy A20e: letošní nejlevnější áčko přišlo o Super AMOLED

Samsung na českém trhu pomalu kompletuje modelovou řadu Galaxy A, a jejím nejnovějším zástupcem, který se dostal do prodeje, je současně také nejlevnější model Galaxy A20e. Design zůstává podobný jako u ostatních modelů řady Galaxy A, do popředí ale daleko výrazněji vstoupila koncová cena, což se odrazilo i na specifikacích telefonu. Jedná se tak o první letošní „áčko“, které se nemůže chlubit Super AMOLED displejem.

Samsung Galaxy A20e katalog rozměry a hmotnost: 147 × 70 × 8,3 mm

displej: 5,8'', kapacitní TFT LCD, 720 × 1 560, 296 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4,2, GPS

paměť: 32 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 3 072 MB, baterie: 3 000 mAh

procesor: Samsung Exynos 7884 (8× Cortex-A73, 1,6 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 13MPx (4 128 × 3 096), video (1 920 × 1 080), blesk 61 %

vybavenost 1,8/6

výhodnost cena: až

Leštěný plast počtvrté

Samsung i tentokrát vsadil na lesklý plast, možná i barevná kombinace Coral Orange však přispívá k tomu, že telefon na fotkách i v reálu vypadá trochu lacině. Rozměrově se jedná o spíše menší model (140 × 70 × 8,3 mm), byť 5,8" displej hovoří spíše o opaku. Výrobce použil zobrazovací panel typu Infinity-V, který je roztažen přes větší část přední plochy, protože je v jeho výřezu umístěná 8MPx selfie (f/2.0). Poměrně široký rámeček pod displejem si však jihokorejci mohli odpustit.

První pohled na Samsung Galaxy A20e:

Nejlevnější model řady Galaxy A přišel o svou největší konkurenční výhodu. Místo Super AMOLED displeje dostal do výbavy „jen“ IPS TFT displej s rozlišením 1 560 × 720 pix, což poznáte zejména na přímém slunci. Alespoň, že Samsung zbytečně nešetřil, a umožňuj regulovat jeho jas automaticky podle intenzity okolního osvětlení. Telefon je celý vyroben z plastu, který je však v plynulém přechodu do boků trochu kluzký. Zadní leštěný kryt vrhá odlesky s nádechem do fialova, což se může líbit zejména mladší generaci.



Samsung Galaxy A20e na přední straně nabídne 5,8" IPS TFT displej s výřezem do tvaru písmena V pro 8MPx selfie

Díky nepatrně vystouplému fotomodulu s duálním foťákem se A20e na rovném povrchu nepatrně kolébá. Samsung vsadil na kombinaci 13MPx snímače (f/1.9) s automatickým ostřením a 5Mpx ultraširokoúhlým fotoaparátem (f/2.2) se zaostřením v celém rozsahu, ovšem bez korekce zkreslení, takže na výstupu se jeho snímky tváří, jako byste je pořídili rybím okem.



Plastová záda se pyšní duálním fotoaparátem a čtečkou otisků prstů

Na zádech tradičně nechybí ani čtečka otisků prstů. Na velmi dobře ovladatelná boční tlačítka navazuje na protilehlém boku široký šuplíček, do něhož vložíte dvě nanoSIM a microSD kartu. Napájecí USB-C obsadil s 3,5mm jackem a reproduktorem spodní hranu.

Nadstavba One UI a FM rádio jako bonus

I z pohledu výkonu je telefon vybaven spíše průměrně. Osmijádrový čipset Exynos 7884 doplňuje 3GB RAM a 32GB paměť, v případě spouštění náročnějších her a aplikací by se čipset už mohl trochu zadýchat. V benchmarku Antutu telefon získal podprůměrných 96 058 bodů, takže u mobilních her počítejte s horšími detaily, častokrát vás hry přes střední úroveň grafické kvality ani nepustí. Nevyměnitelná baterie telefonu má kapacitu 3 000 mAh, počítat můžete i s rychlým 15W dobíjením.



Detaily procesoru, výsledek benchmarku Antutu a screenshoty uživatelského rozhraní

Po spuštění telefonu vás uvítá nejnovější Android 9.0 Pie s nadstavbou One UI, můžeme tedy pochválit Samsung za to, že sjednotil vzhled prostředí napříč celým portfoliem, a že myslí i na své nejlevnější modely. V rámci aplikační výbavy čekejte základní nabídku, zbytek aplikací si stáhnete z Galaxy Storu či Google Play. Za zmínku stojí přítomnost FM rádia, které však zahraje pouze s připojenými sluchátky.



Boční šuplíček, konektorová výbava na spodní hraně a základní krabice Galaxy A20e

A ta najdete přímo v základním balení, konkrétně se jedná o základní pecky, které mi však v uších moc dobře nedržely. V krabici dále najdete rychlou uživatelskou příručku, USB-C kabel, špendlík pro vytažení bočního šuplíčku a adaptér typu Adaptive Fast Charging.

Těžká pozice v segmentu do pěti tisíc

Samsung Galaxy A20e se na českém trhu prodává za 4 990 Kč, a s ohledem na výbavu to bude mít smartphone hodně těžké. Ještě když zohledníme absenci Super AMOLED displeje, který by zcela jistě byl konkurenční výhodou. V současné situaci má telefon hodně zdatnou konkurenci, a to zejména u Xiaomi, které za podobnou cenu nabízí třeba Redmi Note 7 nebo Mi A2.

U Samusngu nám jako lepší volba i nadále připadá Galaxy M20, který stojí jen o pětistovku více, má však větší RAM, dvojnásobnou paměť, jemnější rozlišení displeje a také baterii s kapacitou vyšší o 2 000 mAh! Samsung Galaxy A20e v redakci začínáme testovat, brzy se tak můžete těšit na obsáhlou redakční recenzi.

Ukázkové fotografie: