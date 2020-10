Testujeme Samsung Galaxy A20s. Letošní novinka má označení z loňského roku

Samsung s letošními „áčky“ začal rozumně. Nejdříve na trh uvedl Galaxy A51 a Galaxy A71, takže byla situace dost přehledná. Postupem času se však „áčková“ řada zaplnila dalšími modely a stala se opět trochu nepřehlednou. A příliš tomu nepomáhá ani letošní novinka Galaxy A20s, která však ve skutečnosti loňským modelem. Co nabízí jedno z nejlevnějších letošních áček, které je určeno pro skutečně nenáročné uživatele?

Celoplastový smartphone má poměrně velký půdorys (163 × 76 mm), ovšem tloušťka je stále slušných 8 milimetrů. Kraje jsou navíc příjemně zaoblené, takže se telefon pohodlně drží v ruce, i když na jednoruční ovládání 6,5" displeje to rozhodně nebude. Zobrazovací panel vyplňuje větší část přední strany, a hned na první pohled si všimnete výrazné brady i výřezu pro selfie, který designově odkazuje spíše k loňským modelům.

Redakční představení Samsungu Galaxy A20s:

Displej typu IPS LCD vykresluje na matici 1 560 × 720 pix, a kvalitativně jej můžeme zařadit spíše do průměru. Jeho pozorovací úhly i jas jsou sice slušné, u horní hrany však vidíme, že bílá zde svítí o něco méně, než na zbytku displeje. U panelu nám také vadí velká odrazivost okolních objektů. Alespoň že Samsung zachovat adaptivní jas a nabízí i tmavý režim, který přijde vhod v noci ve spojitosti s filtrem modrého světla. Při noční práci si tak IPS panel dost výrazně utlumíte.



Galaxy A20s v redakci testujeme v modré barevné variantě

I přesto, že smartphone váží 183 gramů, v rukou nám přijde, vzhledem ke svým rozměrům, poměrně lehký. Do těla se dostala 4 000mAh baterie, kterou zrychleně dobijete 15 Watty. Na lesklých zádech, která jsou doslova magnetem pro otisky prstů, najdeme tři základní objektivy. Hlavní 13MPx snímač doplňuje 8MPx širokáč a 5MPx kamerka pro focení v režimu Živého zaostření. Vycentrovaná čtečka otisků je sice vcelku přesná a díky zapuštění ji pohodlně nahmatáte, jenže se budete prstem až neúměrně daleko natahovat. Čtečka je umístěna příliš vysoko.



Screenshoty uživatelského rozhraní

Hardware telefonu je základní, o výpočetní výkon se stará 14nm osmijádro Snapdragon 450, což je zárukou pouze potřebného výkonu na běžné operace a spouštění jednoduchých her. V benchmarku Antutu to znázorňuje skóre pouhých 90 200 bodů. A to je velká výkonová bída. Operační paměť je 3 GB, 32GB úložiště si ještě rozšíříte microSD kartami. Maximem konektivity jsou sítě LTE, ve výbavě nechybí podpora Dual SIM ani Wi-Fi Direct. NFC se do výbavy nedostalo.

Ukázkové fotografie:

V telefonu běží Android 10, na nějž byla naočkována grafická nadstavba One UI 2.0 Core, která přináší jen základní sadu softwarových přídavků. Prostředí je na první pohled svižné, ovšem i při čisté instalaci se při načítání aplikací načekáte déle, než by bylo zdrávo. Prodlevy si všímáme i při focení. Smartphone je určen pro nenáročné uživatele, např. pro začátečníky v řadě Galaxy či pro seniory, kterým se může líbit velký displej ve spojitosti s nastavenou větší velikostí fontu.

Samsung Galaxy A20s katalog rozměry a hmotnost: 163 × 78 × 8,0 mm, 183 g

displej: 6,5", kapacitní IPS LCD, 720 × 1 560, 264 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 32 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 3 GB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 450 (8× Cortex-A53, 2 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 13MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 53 %

vybavenost cena: už se neprodává

Samsung Galaxy A20s se v Česku prodává v černé a modré za 4 690 Kč. Jeho nástupce, Galaxy A21s, však můžete pořídit jen o pětistovku dráž, a přilepšíte si u fotoaparátů, baterie i u čipsetu. Má tedy smysl sáhnout po loňském modelu a ušetřit pětistovku? Na to vám odpovíme v připravované recenzi. Úplně nejlevnějším „áčkem“ zůstává i nadále loňský Galaxy A10, který můžete ve výprodeji sehnat za 3 750 Kč.