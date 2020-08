Testujeme Samsung Galaxy A21s. U levného áčka na čipset (raději) nehleďte

Samsung uvedl v Česku do prodeje další áčkový smartphone, Galaxy A21s. Úbytek ceny znamená, že ze specifikací postupně vypadávají některé zajímavé položky. Pokud jste však ochotni akceptovat LCD displej a čipset s opravdu základním výpočetním výkonem, můžete si pořídit čtyřfoťákový smartphone s 5 000mAh baterií za částku nepatrně převyšující pět tisíc korun.

Telefon s rozměry 164 × 75 × 8,9 mm vás na první pohled zaujme zadním krytem, na němž světlo kouzlí zajímavé odlesky. Telefon v redakci testujeme v modré barevné variantě, která je zřejmě nejzajímavější. Alternativně je A21s k dostání i v černé a bílé. Záď je zcela zřetelně vyrobena z vysoce leštěného plastu, určit materiál boků ale už tak jednoduché nebylo. Nejdříve jsme jim přisuzovali kov, nakonec to bude zřejmě jen matný plast. Ale iluze je to (téměř) dokonalá.

Redakční představení Samsungu Galaxy A21s:

Jedním z ústupků testovaného „eska“ je displej. Áčkový model totiž přišel o jednu z největších silných stránek, a to o Super AMOLED displej. Jenže, to šlo u nástupce loňského Galaxy S20e tak trochu očekávat. Samsung tedy použil levnější PLS TFT panel, který na 6,5" úhlopříčce vykresluje matici 1 600 × 720 pix. Kvalitativně se displej vyrovná konkurenčním modelům ve stejné cenové hladině, můžete počítat s adaptivním jasem, filtrem modrého světla i tmavým režimem, který však baterii nijak neuspoří. Tmavá pozadí však na první pohled vypadají lépe, než ostrá bílá, která vyloženě „bije“ do očí.



Samsung Galaxy A21s nám do redakce dorazil v modré barevné variantě, jejíž záda na světle hrají všemi barvami

Poblíž levého horního rohu je umístěn vcelku velký průstřel pro 13MPx selfie (F2.2), po jehož obvodu nejsou pixely „ořezané“ zcela pravidelně. Pokud se podíváte z blízka, vidíte po obvodu dva malé „zoubky“. A zatímco v běžných podnabídkách se jihokorejci s průstřelem nijak nepářou a nijak jej nemaskují, na pozadí jej však chtějí důmyslně schovat. Pokud nechcete, aby vám průstřel zasahoval do zobrazeného obsahu, můžete si jej softwarově „vypnout“. Prostor okolo něj vyplní černá barva.



Zatímco v systémových podnabídkách Samsung průstřel nijak neskrývá, u tapety se mu to vcelku úspěšně daří. Dotykové ovladače Androidu na dotyk nevibrují

Telefon má poměrně širokou bradu, zbylé rámečky jsou víceméně symetrické. Na levém boku je připraven šuplíček pro vložení dvou nanoSIM a microSD karty, na pravém najdeme regulátory hlasitosti a zamykací klávesu. Spodní hranu vyplňuje USB-C, sluchátkový jack, reproduktor a primární mikrofon, sekundární pro filtraci šumu je připraven na horní hraně.



Konektorová výbava na spodní hraně, čtečka otisků prstů na zádech a detail čtyřnásobného fotoaparátu.

Na zádi najdeme zhruba milimetr vystouplý fotomodul se čtyřmi fotoaparáty a přisvětlovací diodou. Hlavní fotoaparát nabídne rozlišení 48 MPx a světelnost F2.0, k ruce mu bude 8MPx širokáč (F2.2), 2MPx makero a 2Mpx kamerka pro rozmazání pozadí (obě se světelností 2.4). Zadní čtečka otisků se zatím nevyznamenala, je pomalá a prst často vůbec nedokáže rozpoznat! Pod zadním krytem najdeme vyměnitelnou 5 000mAh baterii, kterou dobijete 15W nabíjením Adaptive Fast Charging. V základní krabici mimo dobíječky a telefonu najdete i špendlík pro vytažení šuplíku na boku, USB-C kabel a základní pecky.

8nm Exynos, výkon je však zklamáním

Galaxy A21s je jedním z prvních telefonů, který běží na 8nm čipsetu Exynos 850. Na papíře vypadá čipset slušně, v praxi však nemá čím zaujmout. V benchmarku Antutu získal telefon jen 113 tisíc bodů, což ho řadí téměř na chvost ze všech doposud testovaných Androidů. Svým hubeným skóre poráží jen zanedbatelná dvě procenta jiných smartphonů. S ohledem na výkon je tedy novinka cílena na nenáročné uživatele, pro které bude 4GB RAM naprosto dostatečná. V základní konfiguraci lze A21s pořídit s 32GB pamětí, nám se však do redakce dostala dražší 64GB varianta.

Konektivita zahrnuje funkci Dual SIM, WI-Fi, Bluetooth či podporu NFC, se smartphony řady Galaxy můžete využít rychlé sdílení souborů Quick Share, příp. můžete zrcadlit displej telefonu na blízké televizi od Samsungu. Ve smartphonu je připravena nadstavba One UI Core 2.1, což je, de facto, zjednodušená nadstavba One UI 2.1 bez některých funkčních přídavků. Pod grafickým rozhraním běží operační systém Android 10.

Ukázkové fotografie:

Samsung Galaxy A21s se v Česku prodává v černé, modré a bílé. Základní 32GB varianta vychází na 5 499 Kč, 64GB verzi můžete v Česku pořídit za 6 299 Kč. Jak obstojí zatím nejlevnější „áčkový“ Samsung v redakčním testu? Již brzy si u nás budete moci přečíst detailní recenzi.