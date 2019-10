Testujeme Samsung Galaxy A30s. Zelená s geometrickými vzory vypadá skvěle

Samsung začal na vybrané trhy distribuovat vylepšené modely řady Galaxy A, které na konec svého označení dostaly písmeno „s“. Aby si však smartphony vzájemně nekonkurovaly (např. Galaxy A50 a Galaxy A50s), dostaly se na náš trh pouze ty modely, jejichž předchůdce se u nás neprodával. V redakci tak testujeme Samsung Galaxy A30s, který zaujme již na první pohled. Zelená barevná varianta vypadá se geometrickými vzory na zádech velmi zajímavě. Otisků prstů na zádi se však od vybalení z krabice prakticky nezbavíte.

Samsung Galaxy A30s katalog |preview rozměry a hmotnost: 159 × 75 × 7.8 mm, 166 g

displej: 6.4", kapacitní Super AMOLED, 720 × 1 560, 268 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 32 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 3 072 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Samsung Exynos 7904 (8× Cortex-A73 + A53, 2 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 25MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 69 %

Zelená rozdělená na čtyři části

Do redakce nám dorazila zřejmě nejpovedenější zelená barevná varianta, pokud však chcete spíše „splynout v davu“, je k dostání i konzervativní bílá a černá. U všech variant vsadil výrobce na plastovou konstrukci, která byla na zadní straně doplněna materiálem „3D Glasstic“. A to není nic jiného, než vysoce leštěný plast, který má co nejvíce napodobovat sklo. Testovanému smartphonu se to daří náramně, záda jsou navíc rozdělená do čtyř segmentů, a každý z nich má svůj vlastní styl odlesků, což vizuálně působí velmi zajímavě.



Samsung Galaxy A30s nám do redakce dorazil v atraktivní zelené barevné variantě

Škoda, že Samsung do základního balení nepřidal hadřík. I při sebemenším dotyku se totiž na zádech objeví dost viditelné otisky prstů. Záď je směrem ke krajům příjemně zaoblená, což pomáhá při pohodlném držení telefonu v dlani. Díky nepatrně vystouplému fotomodulu se telefon na rovném povrchu nepatrně kolébá. Samsung vsadil na stejnou kombinaci snímačů, jako u vybavenějšího Galaxy A50. Hlavní 25MPx snímač (F1.7) doplňuje 8MPx ultraširokoúhlý snímač a 5MPx kamerka pro rozmazání pozadí. Místo ní bychom si však dokázali představit použitelnější teleobjektiv. Pod fotoaparáty se krčí přisvětlovací dioda.

Redakční představení Samsungu Galaxy A30s:

V bočním rámu jsou na pravém boku vsazeny regulátory hlasitosti se zamykací klávesou. Tlačítka mají jistý stisk, byť trochu hlasitěji cvakají. Na hraně spodní má své místo dosti hlasitý hlavní reproduktor, konektor USB-C a nechybí ani sluchátkový jack. Do šuplíku v levém boku můžete umístit microSD kartu a k ní až dvě nanoSIM karty v samostatných slotech.



Zelená je zřejmě nejpovedenější barevnou kombinace. Každý ze čtyř segmentů na zadní straně má specifickou podobu odlesků. Viditelné otisky prstů však budou každodenním problémem

Displej s úhlopříčkou 6,4 palce zůstal věrný technologii Super AMOLED, takže se můžete těšit na absolutní černou i na syté podání barev, které si upravíte přes dva dostupné displejové režimy. Oproti Galaxy A50, se kterým testovaný model prakticky neustále srovnáváme, vám bude chybět režim Always On. A tuto absenci příliš nechápeme, skoro to vypadá, jako by Samsung tuto funkci odstranil záměrně. Příchozí notifikace se díky chybějící LED diodě nijak nedozvíte, snad jen zavibrováním, když vezmete telefon do ruky. A spokojit se budete muset i s nižším rozlišením, které je konkrétně 1 560 × 720 pix.

Srovnání s Galaxy A50 se nevyhne

Součástí displeje je zabudovaná optická čtečka otisků prstů, která subjektivně funguje přesněji, než u Galaxy A50. Při skenování se však občas načekáte o něco déle, než je běžné. Samozřejmě nechybí ani Filtr modrého světla pro práci v noci. Ve véčkovém výřezu displeje je umístěna 16MPx selfie. A ve srovnání s Galaxy A50 i nadále zůstaneme. Telefon je postaven na osmijádrovém Exynosu 7904, což je čipset střední třídy, který je doplněn 4GB operační pamětí. Celek dává dohromady 110 tisíc bodů v Antutu, což je oproti Galaxy A50 o zhruba 35 tisíc nasbíraných bodů méně.



Detaily - čtečka otisků v displeji, trojitý fotoaparát na zadní straně a základní konektorová výbava

Interní paměť telefonu je 64GB, po prvním spuštění máte k dispozici zhruba 50 GB volného místa, a s tím už se dá pracovat. Ještě když k tomu připočteme podporu microSD karet. Paměťovky mají vlastní slot, takže nezabírají ani jednu ze dvou pozic pro nanoSIM karty. Chování jednotlivých karet (volání, zprávy, internet) si snadno upravíte v nastavení.



Screenshoty z uživatelské rozhraní

V telefonu je připraven operační systém Android 9.0 Pie s nadstavbou One UI. Z pohledu softwarových komponent je smartphone vybaven poměrně slušně. Přímo v horní liště máte k dispozici skener QR kódů, funkci Odkaz na Windows, Zabezpečenou složku, Dětský režim nebo mód Dolby Atmos, který však funguje pouze ve sluchátkách. V rámci konektivity můžete počítat i s LTE a NFC, přesnost GPS je na tom i v budovách poměrně dobře. Integrovanou 4 000mAh baterii dobijete zrychleně přes 15W dobíjení Adaptive Fast Charging.

Ukázkové fotografie:

Prostředí vypadá stejně jako u všech novodobých Samsungů. Můžete si jej tedy přeskinovat staženými schématy. Hlasový asistent Bixby je v systému k dispozici, ovšem není integrován nijak agresivně, takže jej můžete vcelku pohodlně deaktivovat. Česky stejně stále nehovoří. V rámci aplikační výbavy čekejte standard od Samsungu, v němž je navíc FM rádio, Netflix a Spotify. Streamovanou hudbu si pustíte ve free režimu po registraci, do Netflixu už bude třeba platební kartu zadat, abyste si mohli vychutnat krátké zkušební období.



Obsah základního balení

V základní krabici je spolu s telefonem k dispozici 15W síťová nabíječka, špendlík, USB-C kabel, pecková sluchátka a rychlá uživatelská příručka. Samsung Galaxy A30s se na českém trhu prodává za 6 990 Kč v zelené, černé a bílé. V článku často zmiňovaný Galaxy A50 v současné době vychází na 8 990 Kč, navíc má výkonnější čipset, dvakrát větší paměť, vyšší rozlišení displeje a selfie kamerky. Už z tohoto pohledu můžeme Galaxy A30s brát jako jeho levnější alternativu. Jak se telefonu povede z dlouhodobějšího hlediska, bude jasné z redakční recenze, na kterou se můžete již brzy těšit.