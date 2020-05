Testujeme Samsung Galaxy A41. Skvělý AMOLED, výkon obstarává MediaTek

Zatím poslední novinkou modelové řady Galaxy A v Česku je Galaxy A41. Smartphone doplňuje vybavenější Galaxy A51 a Galaxy A71, a jako takový je hodně podobný modelu Galaxy M21. Telefon je o něco kompaktnější, spolu s úhlopříčkou displeje a rozměry samotného těla se zmenšila i kapacita baterie. A dříve používaný Exynos nahradil čipset od MediaTeku. Novinka řady Galaxy A však stojí o 1 600 Kč více, což naznačuje, že to na trhu nebude mít lehké. Čím chce vlastně Galaxy A41 v portfoliu Samsungu primárně zaujmout?

Samsung Galaxy A41 je kompaktní model střední třídy o rozměrech 150 × 70 × 7,9 mm. Celoplastový smartphone váží 152 gramů a v ruce se díky bočnímu zakřivení zad drží pohodlně, byť je záď při dlouhodobějším používání již trochu kluzká. Na zádech Samsung vsadil na čtyři rozdělené segmenty s různými odlesky, ovšem bílá verze v nich vypadá trochu fádně. Mnohem lépe vypadají záda modré či černé barevné varianty, ovšem daní za „krásu“ jsou zase viditelné otisky prstů. U bílé verze si jich ani nevšimnete.

Redakční představení Samsungu Galaxy A41:

Nepatrně vystouplý fotomodul sdružuje tři fotoaparáty s výmluvným popiskem „48 mega pixels“. Ten patří k hlavnímu snímači se světelností 2.0, který je doplněn 8MPx ultraširokoúhlým objektivem (F2.2) a 5MPx snímačem pro rozpoznání hloubky ostrosti (F2.4). U foťáků tedy nečekejte nic nadstandardního, jen základní fotovýbavu modelů střední třídy. Je také škoda, že A41 přišel o podporu 4K videa, což zvládá i levnější Galaxy M21. Optická stabilizace chybí stejně jako ta digitální.



Samsung Galaxy A41 nám do redakce dorazil v bílé, zřejmě v nejméně atraktivní, barevné variantě

Přední straně dominuje 6,1" Super AMOLED displej s protáhlým Full HD+ (2 400 × 1 800 pix), který je opět pastvou pro oči. Na výběr máte dva displejové režimy, o regulaci jasu se vcelku povedeně stará automatika, a nechybí ani filtr modrého světla nebo Always on režim. Optická čtečka otisků je zabudována pod displej, a funguje podobně jako jiné čtečky stejného typu. Občas si vybere slabší chvilku, ale za nás je čtečka v displeji o něco efektivnějším řešením, než čtečka na zádech. Zvláště tehdy, pokud zádovou čtečku nenahmatáte poslepu. V displejovém výřezu do tvaru písmena U je připravena 25MPx slefie bez podpory automatického ostření.

​

Detaily - výřez v displeji, softwarové ovladače a optická čtečka otisků, detail fotomodulu, široký boční šuplíček a pohled na spodní hranu

Boční plastové hrany jsou hladké s naomak příjemnými přechody, trochu drsnější nám přijde levá hrana, a to u masivního bočního šuplíčku, do něhož vložíte dvě nanoSIM a microSD kartu. Doplňkové ovladače jsou na pravém boku dostatečně vystouplé, na můj vkus však až příliš hlasitě cvakají. Nemůžeme jim však upřít jisté a přesné ovládání.



Telefon můžete pohodlně držet v jedné ruce, na jednoruční používání to ale úplně není. Budete si muset pomoci jednoručním režimem

Konektorová výbava je standardní, mimo 3,5mm jacku je na spodní hraně připraven USB-C s podporou 15W dobíjení Adaptive Fast Charging. Vedle mřížky reproduktoru je umístěn mikrofon, který má svého dvojníka na horní hraně. Oproti Galaxy M21 se lehce rozrostla výbava základní krabice. Nově v ní najdete pecková sluchátka, dále pak samozřejmě síťový adaptér, USB-C kabel, špendlík a základní uživatelské manuály.

MediaTek jako náhrada za Exynos

I když jsou základní hardwarové parametry překvapivě až moc shodné s Galaxy M21, jeden rozdíl zde přeci jen je. Galaxy A41 je totiž jedním z mála českých Samsungů, který běží na čipsetu od MediaTeku, konkrétně na 12nm osmijádru Helio P65, v němž tepou 2 jádra Cortex A75 na frekvenci 2 GHz a šest 1,7GHz jader Cortex-A55. Oproti, ve střední třídě běžně nabízenému, 10nm Exynosu 9611 však nečekejte žádný velký rozdíl. Čipset je sice o něco méně výkonnější (172 tisíc v Antutu), v praxi to však zřejmě nijak nepoznáte.



Screenshoty uživatelského rozhraní

Operační paměť je 4GB, úložiště zůstává na metě 64 GB, z nichž je po prvním spuštění volných zhruba 50 GB. Konektivita telefonu zahrnuje NFC, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, MirrorLink a samozřejmě LTE. Hodit se může i FM rádio, které však zahraje pouze s připojenými sluchátky. Po spuštění telefonu vás přivítá Android 10 se známou nadstavbou One UI 2.1, ovšem zůstává zde tradiční bolístka levnějších Samsungů - klávesnice ani systémové ovladače postrádají vibrační odezvu. Prostředí po pár dnech běhá vcelku svižně, je však otázkou, co s ním udělá dlouhodobější testování.

Ukázkové fotografie:

Samsung Galaxy A41 se v Česku prodává za 7 990 Kč v modré, bílé a černé barevné variantě. V redakci se aktuálně pouštíme do testování, takže již brzy můžete očekávat detailní recenzi.

Ukázková videa: