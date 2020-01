Testujeme Samsung Galaxy A51. Jakým směrem se po roce ubírá střední třída?

Samsung začal v Česku 20. ledna prodávat první model z letošní „áčkové“ řady - Galaxy A51. Krátce na to se nám smartphone dostal i do redakce. Galaxy A51 navazuje na loňský Galaxy A50, který jihokorejský výrobce označoval jako bestseller modelové řady Galaxy A. Jak si oba modely stojí ve vzájemném porovnání, a jaké jsou vlastně ty největší novinky? Při pohledu na Galaxy A51 můžeme navíc vcelku přesně odhadnout, na co se bude Samsung u svých letošních smartphonů nejvíce zaměřovat...

Samsung Galaxy A51 katalog rozměry a hmotnost: 159 × 74 × 7,9 mm, 172 g

displej: 6,5", kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 400, 405 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 6 144 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Samsung Exynos 9610 (8× null, 2 GHz)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 48MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 50 %

vybavenost ?

výhodnost cena: ještě se neprodává Pořiďte si podobný model na Alza.cz

V hlavní roli displej a fotoaparát

To první, čím se letošní modelová řada Galaxy A vyznačuje, jsou protáhlé displeje s průstřelem. Výřezy zmizely, nová áčka vsází na Super AMOLED displeje typu Infinity-O, konkrétně v podání testovaného modelu se jedná o 6,5" panel s rozlišením 2 400 × 1 080 pix. Displej má skvělé pozorovací úhly, absolutní černou a syté barevné odstíny, jejichž intenzitu a teplotu bílé si můžete při nastavení Živého režimu ještě dodatečně doupravit. Pod displej byla integrována optická čtečka otisků prstů, která funguje rychleji než u loňského Galaxy A50. Celá přední část je kryta sklem Gorilla Glass 3.

Redakční představení Samsungu Galaxy A51:

A právě u loňského předchůdce můžeme hledat designové základy, které sdružuje označení „3D Glasstic“. Samsung opět vsadil na celoplastovou konstrukci, která je však na zadním krytu vysoce leštěná, aby kryt vypadal jako sklo. To se Samsungu celkem úspěšně daří, záď skutečně vypadá dost zajímavé, a to i díky inspiraci z modelu Galaxy A30s. Záda jsou rozdělena do čtyř segmentů, a každý z nich má různé odlesky.



Samsung Galaxy A51 nám do redakce dorazil v barevné variantě Prism Crush Blue

Na zadní straně je výrazným prvkem obdélníkový fotomodul, který z těla jen nepatrně vystupuje. Najdeme v něm hned čtyři objektivy. Hlavní snímač s rozlišením 48MPx a světelností F2.0 zvládá automaticky zaostřovat. Ultraširokoúhlý objektiv má rozlišení 12 MPx (F2.2), třetím do party je 5MPx snímač pro focení v režimu Živého zaostření (opět F2.2).

​

Na zádech je dominantním prvkem čtyřnásobný fotoaparát, vůbec poprvé se u Samsungů v Česku objevuje samostatný makroobjektiv

Posledním do party je 5MPx makro (F2.4), které je určeno pro focení objektů ve vzdálenosti 3 - 5 cm od telefonu. Škoda jen horší světelnosti, makro bude mít použitelné výsledky jen venku, a to ideálně při slunečné obloze.

​

Galaxy A51 má sice tenký profil, v dlani však působí obrovsky. Na jednoruční ovládání to bez aktivace speciálního režimu určitě nebude

Na pravém boku jsou připraveny dost hlasitě cvakající regulátory hlasitosti a zamykací klávesa. Na levém boku je připraven šuplík pro dvě nanoSIM se samostatnou pozicí pro microSD kartu. Na spodní hraně se nezapomnělo na 3,5mm jack ani na USB-C. Pomocí 15W adaptéru Adaptive Fast Charging můžete zrychleně nabíjet napevno integrovanou 4 000mAh baterii. Telefon jako takový je dost velký, což může být pro některé zájemce dost velkou překážkou. Ovládání jednoruč bez aktivního jednoručního režimu je prakticky nereálné. Mimo námi testované modré je telefon k dostání ještě v černé a bílé.

Osmijádrový Exynos a Android 10

Výkon telefonu dodává osmijádrový Exynos 9611 (4 × 2,3 GHz + 4 × 1,7 GHz) se 4GB RAM a 128GB úložištěm, v němž je po vybalení z krabice volných zhruba 105 GB. V nejnovější verzi benchmarku Antutu smartphone získal 178 tisíc bodů, což na první pohled vypadá slušně, výsledek však poráží pouhých 18 procent všech testovaných Androidů. Výkon tedy bude spíše průměrný, na nějaké vyskakování to nebude.



Domovská obrazovka, hlavní nabídka, složka Samsung a zástupci v horní výsuvné liště

Po zapnutí telefonu vás přivítá operační systém Android 10 s grafickou nadstavbu One UI 2.0. Prostředí tedy vypadá moderně, a to úplně stejně jako u Galaxy S10 či Galaxy Note10. V horní liště najdete zástupce rychlého spuštění, systém podporuje schémata a těšit se můžete i na bohaté systémové doplňky a nastavení. Aplikační výbava je na Samsungy standardní, vyčnívá pouze FM rádio a samostatná aplikace YouTube Music.



Správa systémových zdrojů, výsledek v Antutu, přidání nového otisku prstu a režim Multidisplej

Samsung Galaxy A51 v redakci aktuálně začínáme testovat, takže se brzy můžete těšit na redakční recenzi. Smartphone se v Česku prodává za 9 499 Kč.

Ukázkové fotografie:





Základní a odpovídající ultraširokoúhlý snímek, následuje čtyřikrát makro

Ukázková videa: