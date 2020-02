Testujeme Samsung Galaxy A71. Displej je obří, těšte se na 25W rychlonabíjení

Krátce po Samsungu Galaxy A51 nám do redakce dorazil dražší a ještě o něco větší Galaxy A71. Na první pohled byste nerozeznali jedno zařízení od druhého, přední panel je rámcově stejný, což platí i o fotomodulu na zadním krytu. Veškeré podstatné změny se tak odehrály uvnitř. Smartphone dostal větší baterii, čipset od Snapdragonu, a jako hlavní používá 64MPx fotoaparát.

Samsung Galaxy A71 katalog rozměry a hmotnost: 165 × 76 × 7,7 mm, 179 g

displej: 6,7", kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 400, 393 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 6 144 MB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 730 (2× Cortex-A76, 2 GHz, 8nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 64MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 0 %

žádanost cena: ještě se neprodává

Ještě větší Super AMOLED Plus

V řadě Galaxy A již delší dobu platí rovnice vyšší modelové označení = větší rozměry telefonu, pod což se testovaný Galaxy A71 může samozřejmě podepsat. Půdorys telefonu narostl na 165 × 76 × 7,7 mm. Hmotnost 179 gramů můžeme připsat použité celoplastové konstrukci. Galaxy A71 je cokoliv, jen ne kompaktní telefon. Pokud vám však velké, doslova obří, proporce nevadí, má toho telefon poměrně dost co nabídnout.

Redakční představení Samsungu Galaxy A71:

Displej Super AMOLED Plus s úhlopříčkou 6,7 palce zůstal u rozlišení 2 400 × 1 080 pix. Pro používání telefonu je jemnost displeje dostatečná. Displejovými režimy si upravíte jeho barevné podání, a nechybí ani automatická regulace jasu, filtr modrého světla či režim Always On. Ten nahrazuje chybějící notifikační diodu vcelku obstojně, osvětlení okraje při příchozích notifikacích je totiž velmi rychlé a často jej úplně přehlédnete. V poměrně velkém průstřelu, což je daň za „plusový“ AMOLED, je k dispozici 32MPx selfie (F2.2).



Samsung Galaxy A71 nám na testování dorazil v černé barevné variantě

Displej telefonu je skutečně obří, bez aktivace jednoručního režimu budete muset telefon v jedné ruce téměř pokaždé přechytávat. Palec ze spodní lišty až k hornímu okraji nedosáhne. Součástí displeje je i optická čtečka otisků prstů, která za běžného dne funguje svižně. V osmi z deseti případů odemknete na první pokus, pouze při aktivaci filtru modrého světla se přesnost trochu zhorší, takže budete muset prst na čtečce držet o něco déle. Rychlost skenování se blíží ultrazvukové čtečce, ovšem určitou prodlevu zde stále vnímáme. Větší problémy dělají až vlhké prsty, krátce po koupeli telefon rozhodně neodemknete.



Galaxy A71 je doslova obří smartphone, na pohodlné jednoruční ovládání zapomeňte. Dvě SIM se samostatným slotem pro paměťovku jsou příjemným bonusem

Designový jazyk „3D Glasstic“ není nic jiného, než vysoce leštěné sklo, které imituje skleněný povrch. Odlesky zadního krytu rozdělené do čtyř segmentů jsou sice poutavé, musíte se však připravit na to, že, zvláště na námi testované černé, jsou otisky prstů a zbytková vlhkost hodně vidět. Alternativně je Galaxy A71 k dostání ve stříbrné a modré.



Selfie je umístěna v displejovém průstřelu, na zádech pak najdete hned čtyři objektivy. Zoomový objektiv bohužel chybí, místo něj se do hry dostává makro

Foťáky jsou na zadní straně celkem čtyři, doplňuje je přisvětlovací dioda. Hlavní 64MPx snímač má světelnost F1.8, a spolupracuje s ním 12MPx širokáč (F2.2), 5MPx makro (F2.4) a také další 5MPx snímač pro focení v režimu Živého zaostření. Aplikace AIDA64 však zadní fotoaparát stále vidí jako jeden 16MPx snímač, což je trochu zarážející. Stejně jako fakt, že si u fotomobilu se 64MPx foťákem nemůžete nastavit rozlišení fotografií, ale pouze videa (max UHD). Digitální stabilizace obrazu však u maximálního rozlišení není dostupná. Otřesy při natáčení však velmi slušně eliminuje Superstabilní režim.



V základní krabici najdete oboustranný USB-C kabel, špuntová sluchátka, 25W síťový adaptér, špendlík a základní uživatelské manuály

O dobíjení 4 500mAh baterie se stará konektor USB-C a dodávaná 25W nabíječka, do které zapojujete oboustranný kabel. Pokud v počítači nemáte konektor USB-C, nebudete moci do telefonu nahrát „po drátu“ jakákoliv data. Bezdrátovou konektivitu zajišťuje Bluetooth 5, Wi-Fi Direct či NFC. K mobilnímu internetu se připojíte přes LTE, 3,5mm jack využijete při poslechu hudby nebo FM rádia. Přívodní kabel slouží jako potřebná anténa. Výkon telefonu dodává Snapdragon 730 se 6GB RAM, interní 128GB paměť rozšíříte microSD kartami.



Screenshoty z uživatelského rozhraní Samsungu Galaxy A71

Uvnitř telefonu je připraven Android 10 s grafickou nadstavbou One UI 2.0. Moderní prostředí je svižné, animace nezdržují, i přesto je můžete ještě trochu eliminovat v nastavení. Samsung Galaxy A71 se v Česku prodává za 11 990 Kč, a to v černé, stříbrné a modré barevné variantě. Redakční recenzi telefonu připravujeme.

