Testujeme Samsung Galaxy M21. Poměr cena/výkon je letos ještě zajímavější!

Samsung začal v Česku prodávat smartphone se zajímavým poměrem výkon/cena. Spadá do modelové řady Galaxy M, je nástupcem loňského Galaxy M20, což už je už samo o sobě zárukou, že můžete čekat slušnou výbavu, která vás moc stát nebude. Galaxy M21 je telefon, který vás bude chtít zaujmout AMOLED displejem, podporou Dual SIM nebo skutečně velkokapacitní baterií. Je největší, co Samsung v mobilech kdy použil.

Samsung Galaxy M21 je celoplastový smartphone s rozměry 159 × 75 × 8,9 mm a hmotností 188 gramů. Hmotnost a tloušťka telefonu je zkategorie těch vyšších, s ohledem na obří 6 000mAh nevyměnitelnou baterii to však smartphonu hravě odpustíte. Nový model řady Galaxy M se v Česku prodává pouze v černé barevné variantě, záda jsou lesklá, takže na nich ulpívají otisky prstů i zbytková vlhkost. Uprostřed zad je připravena čtečka otisků prstů, které reaguje velmi rychle, v levém horním rohu je připraven výrazný fotomodul se třemi objektivy.

Redakční představení Samsungu Galaxy M21:

Díky celkové tloušťce telefonu foťáky nijak výrazně nevyčnívají, takže telefon na rovném stole drží a nekolébá se. Hlavní snímač s rozlišením 48MPx, světelností F2.0 a PDAF ostřením doplňuje 8MPx širokáč (F2.2) a 5MPx kamerka pro hrátky s rozostřeným pozadím. Podpora OIS chybí, trojitý fotoaparát doplňuje přisvětlovací dioda. Boky jsou zaoblené, což platí i pro zadní kryt, takže se telefon drží v dlani bezpečně. Pokud se vám však při hraní dlaň trochu zapotí, má záď tendenci lehce prokluzovat.



Samsung Galaxy M21 se v Česku prodává pouze v černé barevné variantě

Hlasitý repráček na spodní hraně doplňuje sluchátkový jack a konektor USB-C. Přibalený adaptér má nabíjecí výkon 15W, i tak se však nabíječka doplna dost zapotí. Z nuly na sto dobijete telefon za dvě a třičtvrtě hodiny! Na hodnocení výdrže je zatím dost brzy, ale zatím to vypadá, že smartphone zvládne dva dny náročnějšího provozu. S jasem na maximum při hraní her však půjde baterie dost rychle dolů. To však platí o všech novodobých smartphonech.



Díky zaobleným zádům padne telefon dobře do dlaně, na levém boku je připraven slot pro dvě nanoSIM a microSD, na spodní hraně zase najdete repráček, 3,5mm jack a USB-C

Pravý bok obsadily regulátory hlasitosti se zamykací klávesou, na levé straně můžete do společného šuplíku vložit dvě nanoSIM karty a do samostatné pozice pak microSD kartu (až 512 GB). Tím nejdůležitějším prvkem telefonu je Super AMOLED displej. Na úhlopříčce 6,4 palce vykresluje matici 2 340 × 1 080 obrazových bodů, má absolutní černou, dva displejové režimy, vysokou světelnost a skvělou čitelnost na přímém slunci. Nechybí ani filtr modrého světla či Always on režim, který nahrazuje chybějící notifikační diodu.



Detaily fotoaparátů a výřezu displeje. Držíme Galaxy M21 v jedné ruce, palcem však celou plochu zobrazovacího panelu bez přechytávání neobsloužíte

Displej vypadá skvěle, tmavým režimem u něj uspoříte cenou energii, protože s bílými tapetami na pozadí je velkým žroutem baterie. Do jeho průstřelu se dostala 20MPx selfie, která bohužel nedokáže zaostřovat. Výtku máme i k vibrační odezvě, která chybí, jak u spodní lišty s ovladači, tak u softwarové klávesnice. Uvnitř telefonu je připraven Android 10 s grafickou nadstavbou One UI 2.0, takže můžete čekat moderní vzhled systému.



Pohled z profilu, základní krabice je tentokrát dost spoře vybavená. Chybí v ní i základní sluchátka

Pod výkonovou stránku se podepisuje 10nm Exynos 9611, což je osmijádro střední třídy, které doplňuje 4GB RAM. V paměti průměrně zůstává 1,5 GB volného místa, garbage collector je totiž poměrně dost agresivní a aplikace na pozadí rychle ukončuje. V benchmarku Antutu telefon získal 180 tisíc bodů, takže to na nějaké vyskakování nebude. Na druhou stranu, u her jsme si zatím žádných výraznějších omezení nevšimli. Vše běží absolutně plynule a s bezproblémovou hratelností (Asphalt 9, PUBG a další). V interní 64GB paměti je volných necelých 50 GB, ve výbavě telefonu nechybí FM rádio, NFC ani LTE.

Ukázkové fotografie:

Samsung Galaxy M21 se v Česku prodává za 6 390 Kč, a to na webu Samsung.cz a u vybraných prodejců elektroniky. Telefon začínáme v redakci aktuálně testovat, vaše případné dotazy můžete směřovat do diskuse pod článkem.

Ukázková videa: