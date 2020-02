Testujeme Samsung Galaxy Note10 Lite: Náčrtník alternuje s rovným displejem

Modelová řada Galaxy Note10 dostala začátkem letošního roku nečekaný přídavek v podobě třetího tabletofonu s podporou dotykového pera S Pen. I když se to může na první pohled zdát jako zbytečnost, jihokorejci na trh uvedli zatím nejlevnější model řady Galaxy Note, který může sloužit jako vstupenka do světa, v němž dominuje stylus S Pen.

Samsung Galaxy Note10 Lite katalog rozměry a hmotnost: 164 × 76 × 8,7 mm, 199 g

displej: 6,7", kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 400, 393 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 6 144 MB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Samsung Exynos 9810 (4× Exynos M3, 3 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 12MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 72 %

Samsung se však s novinkou příliš nemazlil. Vypadá jako nepatrně přerostlý Galaxy S10 Lite, pozice bočních ovladačů je nepatrně posunuta. Jinak jsou u obou telefonů úplně stejné vývody antén, umístění USB-C a reproduktorů nebo pozice sekundárního mikrofonu na horní hraně. A je to zřejmě právě levnější vývoj telefonů vycházející z jednotné konstrukce, který umožnil existenci dvou „Lite“ modelů odkazující na loňské topmodely.

Rovný AMOLED? To by mohlo fungovat...

Displeje v řadě Galaxy Note10 jsou již od modelu Galaxy Note 8 vždy po stranách zakřivené. A zatímco u řady Galaxy S to až tak nevadilo, u Notů je trochu potíž se stylusem, který nemůže efektivně využít celý displej. Jistě, pero funguje i na zakřivených hranách, působí to ale tak trochu, jako byste psali na přeložený papír. Note10 Lite se tak vrací ke kořenům, použitý 6,7" Super AMOLED displej s rozlišením 2 400 × 1 080 pix je rovný, takže pero využije celý dostupný prostor.

Redakční představení Samsungu Galaxy Note10 Lite:

U displeje Super AMOLED Plus narazíme na určité vizuální nedostatky, ale jen tehdy, pokud již máte zkušenosti s Dynamic AMOLEDy u Note10 a Note10+. Panel testovaného telefonu nemá až tak živé barvy, jinak ale disponuje vším potřebným. Velmi dobrou čitelností na přímém slunci, displejovými režimy, filtrem modrého světla nebo režim Always On. Automatická regulace jasu nefunguje úplně podle představ, Samsung do telefonu zřejmě přidal úspornější řešení, které ani v úplné tmě jas displeje nesníží na minimum, což bych od automatiky očekával.



Samsung Galaxy Note10 Lite používá kovový rámeček a plastový zadní kryt. Se zvýšenou odolností IP68 u něj nepočítejte

V displejovém průstřelu je připravena 32MPx selfie, těšit se můžete i na poddisplejovou čtečku otisků, tentokrát však v optické podobě. Čtečka funguje vcelku svižně, byť za ultrazvukovou trochu pokulhává. Dělá ji však problém vlhkost prstů a také filtr modrého světla. Pokud je aktivní, budete prst na čtečku přikládat i několikrát po sobě, a často bezvýsledně. Telefon tak budete muset odemknout záložním heslem, znakem nebo PIN kódem.



V displejovém průstřelu je připravena 32MPx selfie, čtečka otisků prstů je pouze optická

Tělo smartphonu je vyrobeno z kovu a na zadní straně doplněné plastovým krytem. Do redakce nám dorazila stříbrná barevná verze Aura Glow, která má zajímavé duhové odlesky. Nepůsobí však až tak „agresivně“ jako u skleněných Notů, spíše jen decentně dotváří design zadního krytu, na němž nejde přehlédnout skoro pravidelně čtvercový fotomodul.



Záda mají zajímavé duhové odlesky, detail trojitého fotoaparátu na zadní straně

S foťáky je to vcelku jednoduché, za kombinací 12 + 12 + 12 MPx se skrývá primární snímač (F1.7), širokáč (F2.2) a teleobjektiv s 2× optickým přiblížením. Vcelku zajímavé výsledky má noční režim. V úplné tmě se sice žádné zázraky nekonají, pokud však máte poblíž alespoň pouliční osvětlení, je na fotce daleko více detailů. Maximální rozlišení natáčených videí je 3840 × 2 160 s 60 fps, do hry jde i optická stabilizace, a nechybí ani podpora Superstabilních Full HD videí.



Konektorová výbava na spodní straně, šuplíček s hybridním slotem a modré pero S Pen

Na spodní hraně je nečekaným přídavkem 3,5mm jack, který u prvních dvou modelů nebyl k dispozici. A poměrně nečekaně se boční ovladače vrací zpět na pravý bok. Na hraně levé je připraven hybridní slot pro nanoSIM. Do druhé pozice můžete vložit druhou kartu nebo paměťovku (až 1 TB). Z pravé části spodní hrany vysunete stylus S Pen s bílým hrotem, který je trochu tenčí, než u dřívějších modelů. Má v sobě baterii a Bluetooth, takže jím můžete na dálku ovládat vybrané aplikace. V ruce se jinak drží příjemně a nechybí ani traidční akční tlačítko.

Obsah základní krabice, potěší 25W rychlonabíječka, zamrzí chybějící špunty různých velikostí pro přibalená sluchátka

V základní krabici jsou připravena špuntová sluchátka (bez přídavných nástavců), špendlík, vyměnitelné hroty pro S Pen, 25W síťový adaptér, oboustranný USB-C kabel a základní uživatelské manuály.

Čipset z Galaxy Note 9. Vadí nevadí?

Jedním z dalších kompromisů je použitý čipset. Exynos 9810 se poprvé objevil na podzim roku 2018 u Galaxy Note 9, a Samsung jej „zrecykloval“ i u testovaného modelu. Osmijádrový procesor sice není až tak energeticky efektivní, jako nejnovější čipsety, to však vyvažuje slušná kapacita baterie. 4 500mAh baterkou se nemohl pyšnit ani Galaxy Note10+, který obsahuje „pouze“ 4 300mAh akumulátor. I tak to ale v maximální zátěži znamená pouze jednodenní výdrž. Na bezdrátové nabíjení se tentokrát nedostalo.

Porovnání designu a rozměrů s Galaxy S10 Lite a Galaxy Note10+

V benchmarku Antutu získal telefon 340 947 bodů, což jej řadí do výkonnějšího průměru. Žádné rekordy nečekejte, ovšem telefon má daleko i od nějakých grafických zaškobrnutí. Operační paměť je 6GB (opět stejná jako u Notu 9), což by mělo na používání telefonu bohatě stačit. V celodenním průměru je RAM zaplněna na 58 procent, rezervy jsou tedy poměrně slušné. Interní úložiště je 128GB, ale zase máte dostupný slot pro microSD. Tedy, pokud neplánujete využívat dvě nanoSIM najednou.

Galaxy Note10 Lite Galaxy Note 9 Galaxy Note10 Plus Výsledek Antutu 8.2.2 340 947 bodů 320 686 bodů 447 849 bodů

V rámci konektivity nechybí podpora NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, Wi-Fi Direct a LTE. Škoda přibaleného USB-C kabelu, pokud na svém počítači nemá USB-C konektor, budete si muset dokoupit samostatný kabel. Velkým překvapením je již zmiňovaný návrat 3,5mm jacku, do něhož zapojíte dodávaná špuntová sluchátka nebo svá vlastní. Druhým překvapením je přítomnost FM rádia. U Notu 9 s identickým čipsetem rádio chybělo, nyní se do telefonu dostalo. Kde byla předtím chyba?



Výsledek benchmarku Antutu a screenshoty ze systémové ROM

Ve smartphonu běží Android 10 s grafickou nadstavbou One UI 2.0 s lednovou aktualizací zabezpečení. Uvnitř vás čeká slušná porce softwaru od Samsungu, která je do značné míry shodná s modely Galaxy Note10 a Galaxy Note10+. A pokud ještě někde nesežene výprodejový Galaxy Note 9 (česká distribuce již skončila, takže většina skladových modelů bude zřejmě z dovozu), je Note10 Lite nejlevnější vstupenkou do světa telefonů se stylusem. V Česku jej se seženete za 15 490 Kč, a to ve stříbrné (Aura Glow) nebo černé (Aura Black). S červenou variantou se na našem trhu nepočítá.

Ukázkové fotografie:

Ukázková videa:

Samsung Galaxy Note10 Lite začínáme v redakci testovat, brzy se tak můžete těšit na detailní redakční recenzi.