Testujeme Samsung Galaxy Note20 Ultra. Bronzová náčrtníku sluší, foťák je obří

Jen pár dní po akci Galaxy Unpacked 2020 nám do redakce dorazil nejnovější tabletofon Galaxy Note20 Ultra 5G v nové barevné variantě Mystic Bronze, kterou sdílí všechny připravované novinky. Jaké jsou naše první dojmy z používání a jak moc se vlastně Galaxy Note20 Ultra odlišuje od loňského Galaxy Note10+?

Matné sklo na zádech

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G mezigeneračně o pár milimetrů narostl, jinak je to „starý dobrý“ Galaxy Note10+. Samsung však oba telefony odlišil zrcadlově. Pokud si novinku položíte displejem nahoru a vedle něj loňský Note10+ displejem dolů, je rozvržení spodní hrany a umístění bočních tlačítek zcela identické. To znamená, že se boční ovladače vracejí na pravou hranu, kde u Samsungů byly od nepaměti.



Telefon nám do redakce dorazil v barevné varianty Mystic Bronze

Šachtice pera S Pen se tak nečekaně přesunula na levou část spodní hrany, která je rovná pouze se zakulacenými okraji, které odpovídají zakřivení displeje a zadního skleněného krytu. Profil telefonu zůstává stejný, přední část tak vyplňuje dvakrát zakřivený displej krytý sklem Gorilla Glass Victus, a to stejné platí i o zádech. Jenže, u Samsungu vůbec poprvé, jsou záda matná, což jen přidává na prémiovosti. Ušmudlaná lesklá záda Galaxy S20 Ultra se jim nemohou rovnat ani po pás. Stejným sklem je kryt i fotomodul.

Redakční představení Samsungu Galaxy Note20 Ultra 5G:

Na matných zádech téměř nevidíte otisky prstů, lesklé sklo je zachováno pouze u lehce zapuštěného loga Samsungu. A pokud vám fotomodul u Galaxy S20 Ultra přišel obří, u Galaxy Note20 Ultra je doslova gigantický! Z těla telefonu vyčnívá možná až 2× více, než u S20 Ultra, a ukrývá v sobě tři objektivy obklopené velkými zabroušenými kruhy. Z dálky tak není vidět, že je 12MPx teleobjektiv s 5× optickým zoomem (a 50× hybridním) ve skutečnosti obdélníkový. Hlavní 108MPx snímač doplňuje nový 12MPx ultraširokoúhlý objektiv, o rychlé ostření se tentokrát stará laserový autofocus a nechybí ani přisvětlovací dioda.



Fotomodul se třemi objektivy dost výrazně vystupuje nad okolní povrch. S vystouplým modulem u Galaxy S20 Ultra se to vůbec nedá srovnat...

Automatické ostření tedy problém nebude, snímač přeostřuje rychle a přesně, ovšem opět musíte počítat s tím, že objektiv míří do dálky, takže detaily nebudou zcela ideálně ostré. Samsung si i tentokrát pomáhá režimem Blízký záběr, který vám sám nabídne Optimalizátor scény. K pořízení detailů tedy použijete zoomový objektiv, stačí jen od objektivu poodsoupit trochu dále. Stejný postup Samsung zavedl již u S20 Ultra, ovšem u Notu je vše o něco přesnější a intuitivnější.



Detail horní a spodní hrany

Maximální rozlišení pořízených videí je 8K, případně můžete natáčet ve 4K s 60 fps, popř. ve Full HD až se 120 fps. Tento režim je však dostupný pouze v rámci fotorežimu Pro Video. Fotoaplikace je podobná jako u S20 Ultra, při přepnutí na teleobjektiv se automaticky aktivuje 5× optické přiblížení, které můžete přepnout na hybridní 2×, 4×, 10× 20× a 50×. Na posledních dvou úrovních je vidět již poměrně velké množství digitálního šumu.

Obří displej, 120Hz u QHD+ nečekejte

Do těla s rozměry 165 × 77 × 8,1, hmotností 208 gramů a zvýšenou odolností IP68 byl zasazen dvakrát zakřivený Dynamic AMOLED 2X displej typu Infinity-O s úhlopříčkou 6,9 palce a rozlišením 3 088 × 1 440 pix. Zobrazovací panel je i tentokrát špičkový, mezigeneračně mu vzrostl maximální jas o čtvrtinu, podporuje dva displejové režimy, filtr modrého světla a na sluníčku je skvěle čitelný. Automaticky jas můžete upravit v horní liště, v noci vás, zvláště při aktivním tmavém režimu, potěší to, že telefon příliš neoslňuje okolí.



6,9" Dynamic AMOLED 2X má zakulacené rohy a jeho součástí je i ultrazvuková čtečka otisků prstů

Jedna z dříve uváděných spekulací se však nepotvrdila. Telefon sice podporuje 120Hz obnovovací frekvenci, jenže i tentokrát platí omezení na rozlišení Full HD+. A pokud si ponecháte nižší rozlišení, je 120Hz adaptivních, takže se v situacích, kdy by přínos 120 Hz nedával smysl, se obnovovací frekvence dynamicky přepíná na 60 Hz. Součástí displeje je svižná ultrazvuková čtečka otisků, která odemyká na první přiložení. Displej je na krajích dvakrát zakřivený a spolupracuje s dotykovým perem S Pen. To je opět bezdrátové, nabíjí se přímo v šachtici (přesunula se do levé části spodní hrany) a nově se naučilo bezdrátová gesta pro ovládání systému.



Displej můžete ovládat i perem S Pen, které se zasouvá do těla telefonu, kde se i současně nabíjí. Ze zadní strany můžete zpětně nabíjet třeba sluchátka Galaxy Buds+

Výpočetní výkon i tentokrát poskytuje 7nm Exynos 990 (tj. stejný čipset jako u řady Galaxy S20), který je doplněn 12GB operační pamětí. V řeči čísel to značí 490 tisíc bodů v benchmarku Antutu, což sice není na žádný rekord, ovšem výpočetní výkon je to více než dostatečný. V systému můžete mít na pozadí tři aplikace, které budou na úkor výraznější spotřeby energie neustále spuštěny na pozadí. Telefon je osazen rychlými paměťmi UFS 3.1, u námi testované verze má úložiště kapacitu 256 GB. 4 500mAh baterii dobijete kabelem 25 Watty, příp. 15 Watty bezdrátově. Myslelo se i na zpětné nabíjení dalších zařízení.

Konektivita telefonu je bohatá, nechybí podpora 5G, které můžete selektivně deaktivovat, nebo třeba komunikačního standardu UWB. Uvnitř smartphonu běží svižný Android 10 s grafickou nadstavbou One UI 2.5. Její součástí je např. integrace funkce Sdílení v okolí (Nearby Share) nebo třeba nová verze bezdrátového režimu DeX.



Screenshoty z uživatelského rozhraní

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G se v Česku dostane do prodeje 21. srpna. Telefon je k dostání v černé (Mystic Black) a bronzové (Mystic Bronze). Verze s 256GB úložištěm vychází na 35 990 Kč, varianta s 512GB úložištěm bude stát 38 990 Kč. V rámci předobjednávek můžete získat herní ovladač s bezdrátovou nabíječkou nebo sluchátka Galaxy Buds Live. Galaxy Note20 Ultra v redakci aktuálně testujeme, a již brzy se můžete těšit na detailní recenzi.

Ukázkové fotografie: