Testujeme Samsung Galaxy S10 Lite: Přetáhne na svou stranu „es devítkáře“?

Samsung Galaxy S10 Lite stojí podobně jako Galaxy S10+, ovšem má několik podstatných změn. Samotný Lite nikdy neměl být ořezaným modelem „es desítek“, má spíše přesvědčit k upgradu uživatele řad Galaxy S9. Galaxy S10 Lite také poslouží jako vstupní brána z modelové řady Galaxy A, pokud chtějí uživatelé něco více „prémiovějšího“. Do třetice je Galaxy S10 Lite nový letošní topmodel, který je určen zejména pro ty, pro něž je řada Galaxy S20 až příliš drahá.

výhodnost cena: předběžná 16 Kč

Testovaný smartphone to na trh stihl těsně před představením „es dvacítek“, takže využije měsíční pauzy, než se novinky začnou prodávat, k tomu, aby na trhu zazářil. A zatímco základní Galaxy S20 startuje na částce 22 990 Kč, Galaxy S10 Lite pořídíte za 16 990 Kč. Rozdíl šesti tisíc určitě bude vidět, pokud však neprahnete po 30× Space Zoomu nebo po natáčení 8K videí, mohl by podobné služby nabídnout i S10 Lite. Záležet bude na tom, zda překousnete několik kompromisů.

Ze stejného těsta jako Note10 Lite

Samsung se s Lite modely nemazlil. S ohledem na propagaci budou určitě stát trochu mimo, hlavní důraz bude směřovat na řady Galaxy A a Galaxy S20. Po pár dnech od doručení S10 Lite nám do redakce dorazil i Note10 Lite, a můžeme potvrdit, že jsou oba modely po vizuální stránce úplně stejné. Note je jen trochu větší, na těle navíc nabízí 3,5mm jack a slot pro S Pen. Nepatrně se také přeskupily pozice bočních ovladačů, jinak je vše jako přes kopírák.

Redakční představení Samsungu Galaxy S10 Lite:

Ale zpět ke Galaxy S10 Lite, který je vyroben z kovu. Jenže tentokrát jej na zádech nedoplňuje sklo ale vysoce leštěný plast, alias „3D Glasstic“. Konkrétně v modré barvě vypadají záda dost působivě, ale že se jedná o plast, stejně poznáte na typických odlescích. Na druhou stranu, plast jako takový naomak nijak nevadí. I když je telefon označen jako „Lite“, je ve skutečnosti ještě větší, než Galaxy S10+, a ani ten není žádný drobeček. S10 Lite je sice jen o 0,3mm tlustší, ale v ruce vám, i díky nezakřivenému displeji, bude připadat daleko mohutnější.

Samsung Galaxy S10 Lite nám na testování dorazil v modré barevné variantě, alternativně je k dostání ještě v černé

U telefonu trochu zamrzí konektorová výbava, na spodní hraně bude připraven pouze USB-C a hlavní reproduktor. Sluchátkový jack se do výbavy nedostal. Na levém boku najdeme šuplíček, do něhož umístíte nanoSIM, a do druhého hybridního slotu, buď až 512GB microSD, nebo druhou SIM kartu.



Spodní hrana postrádá 3,5mm jack, boční šuplíček pojme dvě nanoSIM nebo jednu SIMku a k ní microSD kartu

Na boku pravém jsou připraveny regulátory hlasitosti a zamykací klávesa, oboje s dostatečným zdvihem, byť s vyšší hlasitostí při stisknutí. Na horní hraně je připraven pouze sekundární mikrofon. Jihokorejci u novinky vsadili na 6,7" Super AMOLED Plus displej s rozlišení 2 400 × 1 080 pix, který je tentokrát úplně rovný. Do průstřelu se dostala 32MPx selfie, pod panel pak byla zabudována optická čtečka otisků prstů.

Obří Super AMOLED displej tentokrát vsadil na drobnější vycentrovaný výřez

Pro čtečku platí to stejné, co jsme uváděli u Galaxy A71. V průběhu dne odemyká vcelku svižně, jakmile však padne noc a vy si, buď snížíte jas displeje, nebo zapnete Filtr modrého světla, její přesnost a rychlost se značně zhorší. Displej podporuje režim Always On, a samozřejmě u něj můžete vybírat ze dvou displejových režimů. Jeden preferuje syté odstíny, s možnou uživatelskou korekcí, druhý upřednostňuje co nejreálnější podání barev.



Dominantou zad je trojitý fotoaparát s podporou Super Steady OIS

Na první pohled je dost zajímavá i zadní strana, kde je připraven obdélníkový modul fotoaparátu se zaoblenými rohy. Díky němu se telefon na rovném telefonu dost výrazně kolébá. Jeho součástí jsou tři objektivy doplněné označením Super Steady OIS. Při natáčení Full HD videí dokáže superstabilní režim významně odfiltrovat otřesy a pohyb, jak vás, tak i samotného snímaného objektu. A v praxi zatím první výsledky vypadají vcelku použitelně.



Pohled na levý a pravý bok telefonu

Při natáčení v rozlišení UHD však superstabilizace není k dispozici. Základní 48MPx fotoaparát doplňuje 12MPx ultraširokoúhlý objektiv a 5MPx makro. Detaily je však třeba fotit pouze za dobrého osvětlení, jinak jsou makra takřka nepoužitelná.

Snapdragon 855 a 4 500mAh baterie

Pod nevyměnitelným krytem je umístěna 4 500mAh baterie, která podporuje zrychlené 25W nabíjení. Kapacita baterie je mimochodem o 400 mAh vyšší, než u Galaxy S10+. Ani výkon telefonu není žádným kompromisem, stará se o něj osmijádrový Snapdragon 855 s 8GB RAM. V Benchmarku Antutu telefon získal 465 294 bodů, čímž překonal necelých 90 % všech testovaných smartphonů. Pro úplnost ještě dodáme kapacitu interní paměti, která se zastavila na 128 GB, volného místa při prvním spuštění je zhruba 105 GB.



Ukázkové screenshoty uživatelského rozhraní One UI 2.0

V telefonu je k dispozici Android 10 s grafickou nadstavbou One UI 2.0 s lednovou aktualizací zabezpečení. Samotná aplikační výbava je, na Samsungy, standardní. Bonusem je tentokrát FM rádio, na něhož se u trojice základních „es desítek“ postavených na čipsetu Exynos 9820, nedostalo. Prostředí běhá svižně, ovladače a softwarová klávesnice na dotyk vibrují, těšit se můžete i na spoustu softwarových přídavků, např. na Zabezpečenou složku, Dětský režim, Dolby Atmos, Tmavý systémový režim, na podporu funkce Váš Telefon nebo na systémová schémata.



Součástí základní krabice je 25W adaptér, oboustranný USB-C kabel, USB-C sluchátka s nástavci, špendlík a uživatelské manuály

Samsung Galaxy S10 Lite je zvláštním modelem, který do mobilní koncepce jihokorejců úplně nezapadá. Možná by mu více slušelo zařazení do vyšších pater „áčkové“ řady, protože dojmy z používání jsou hodně podobné, jako u Galaxy A71, byť v daleko výkonnějším podání. Samsung Galaxy S10 Lite aktuálně testujeme, a již brzy se můžete těšit na naší redakční recenzi.

Ukázkové fotografie:

Ukázková selfie:

Ukázková videa: