Testujeme Samsung Galaxy S20 Ultra. Monstrum se 100× Space Zoomem

Do redakce nám dorazil nejvybavenější model řady Galaxy S20 - Galaxy S20 Ultra. Jedná se o obrovský telefon, který potěší milovníky velkých displejů. Novinka je také doslova nabušena technologiemi, těšit se můžete na podporu 5G, rychlých pamětí typu UFS 3.0, na špičkový displej, natáčení 8K videí nebo na 100× Space Zoom. Jaké jsou naše první dojmy po vybalení telefonu z krabice?

Slovo „obří“ dostává nový rozměr

Ne, Galaxy S20 Ultra není žádný drobeček, což je vidět i ze základních půdorysných rozměrů - 167 × 76 × 8,8 mm. Na jednoruční ovládání to rozhodně nebude, smartphone budete v drtivé většině času používat v obou dlaních. Díky hmotnosti 222 gramů se už trochu pronese, ale někomu se může zamlouvat to, že o telefonu v kapse u kalhot budete prakticky neustále vědět. Materiálové zpracování je na výbornou, kovové šasi doplňuje na přední a zadní straně odolné sklo Gorilla Glass 6. A vůbec poprvé se to týká i zadního fotomodulu.



Do redakce nám dorazil Samsung Galaxy S20 Ultra v černé barevné variantě

Foťák z těla vystupuje dost výrazně. Zapomeňte na to, co jsme kdy řekli o vystouplých fotomodulech. U Galaxy S20 Ultra je přímo obří! A to natolik, že si o něj můžete při používání telefonu na výšku zapřít palec. Hrana je však subjektivně na dotyk trochu ostrá. Na zadní straně ulpívá vlhkost z prstů, což je u skleněné konstrukce nevyhnutelné. Testovaná černá však nemá tolik viditelné otisky prstů a šmouhy, což zase uvidíte u souběžně nabízené šedé. Na černé jsou však výrazně patrná i jakákoliv smítka prachu. Škoda, že se Samsung u barev trochu neodvázal.

Redakční představení Samsungu Galaxy S20 Ultra:

Foťáky jsou na zádech celkem čtyři. Hlavní snímač má rozlišení 108 MPx (světelnost F1.8), doplňuje jej širokáč, ToF snímač a samostatné umístěný 48MPx teleobjektiv. Ten poskytuje 10× hybridní optický zoom, v kombinaci s ryze digitálním přiblížením se dostanete až na 100× Space Zoom. Ano, je to jen marketing, ale do hodnoty kolem 25 - 30× přiblížení jsou výsledky stále koukatelné. A s přihlédnutím na mobil, se jedná o zoomové úrovně zatím nijak nedosažené. Ve všem ale jistě hraje roli, nejen kombinace objektivů, ale také umělá inteligence.

Displej je jedním slovem špičkový, o čemž dříve informoval i DisplayMate. Těšte se na skvělé podání barev, jemné rozlišení i na 120Hz obnovovací frekvenci. Jakmile jej zapnete, už se k 60 Hz zřejmě nevrátíte. I když... 120 Hz funguje jen u nižšího rozlišení Full HD+, nikoliv u maximálního QHD+. Budete si tedy muset vybrat, co je pro vás nejlepší řešení. Na ultrazvukovou čtečku otisků nedám dopustit, zatím vždy načetla prst na první přiložení, a bez jakýchkoliv chybových hlášek. V průstřelu umístěná selfie dostala rozlišení 40 megapixelů.

Exynos, UFS 3.0, 5G a 8K

Na spodní hraně chybí sluchátkový jack, jinak se můžete těšit na USB-C a hlavní reproduktor, který hraje v režimu sterea spolu se sluchátkových reproduktorem. Ten však nemá výduch směřující na horní hranu, takže se subjektivně může zdát audio výstup trochu horší, než u Note10+. Mikrofony jsou na těle hned tři, na zádech pak čekejte ještě druhé čidlo pro regulaci jasu displeje. To primární je umístěno nad displejem.

Výkon telefonu dodává Exynos 990 s podporou 5G v samostatném modemu Exynos 5123. Nový model se na trh dodává s rychlými paměťmi typu UFS 3.0 (kapacity 128 nebo 512 GB), které mají odpovídající operační paměti (12, resp. 16 GB RAM). Do redakce se nám dostala základní verze, i přesto se v benchmarku vyšplhala na téměř 500 tisíc bodů, a to rozhodně není nic zanedbatelného. Jednu z aplikací si navíc můžete nastavit na pozadí neustále aktivní, takže se neukončí, ani kdybyste se rozkrájeli. Počítejte však s rychlejším vybíjením baterie.

Akumulátor je však obří, kapacita 5 000mAh i se 120Hz režimem hravě vystačí na jeden náročný pracovní den, a ještě vám večer zbude 30 % baterie k dobru. A když omezíte displej na 60 Hz a natáčení 8K videí, budou reálné i dva dny na jedno nabití. To obstarává přiložený 25W adaptér, ale dokoupit si můžete i silnější 45W nabíječku.

8K video je po 5G další funkcí, kterou můžeme označit jako tzv. „future-proof“. Díky vysokému datovému toku (79 419 kbps) se mohou ukládat jen do interní paměti, jejich následný přesun na kartu však není problém. Minutové video může zabrat i přes 600 MB! A to už na nějaké snadné sdílení rozhodně nevypadá. Podobně jsou na tom 108MPx fotky, kterou mohou mít klidně i přes 50 MB!

Foťák vidí lépe do dálky

Je zřejmé, že se Samsung u Galaxy S20 Ultra soustředil zejména na fotoaparát. Možnosti přiblížení jsou rozhodně zajímavé, foťák je však třeba trochu doladit. Už samotné přepnutí na zoomový objektiv vám scénu pětinásobné přiblíží, ovšem z dostupných rychlých voleb je na výběr 2×, 4×, 10×, 30× a 100×. Samozřejmě můžete přiblížit jakkoliv mezi fixními volbami, a to potažením prstu. Zoomovací stupnice však brzy zmizí, takže musíte na zoom opět přepnout přes přiblížení, což není úplně šťastné.



Ukázkové screenshoty uživatelského rozhraní

Verze s prvním firmwarem bojovaly s zaostřováním, které je u 108MPx snímače typu PDAF, a občasnou neostrost, resp. projíždění celého zaostřovacího spektra bez správného focusu, občas pozoruji i nyní. A pevně doufám, že na smartphone brzy dorazí aktualizace, která by ostření ještě o něco vylepšila. Budete zřejmě muset trochu slevit z makrosnímků, protože detaily nemůžete pořizovat z úplné blízky. Střed je na fotkách ostrý až při focení 10cm vzdálených objektů, přičemž kraje zůstávají nezaostřené. Není to tedy standardní bokeh. Pro úplné detaily se tedy spíše hodí ruční výřezy z plných 108 megapixelů. To si však proklepneme v samostatném fotografickém testu.

Ukázkové fotografie:





Space Zoom - 1×, 2×, 4×, 10×, 30× a 100×





Se Space Zoomem se sice do vesmíru nepodíváte, na měsíc už byste ale mohli...



Další ukázkové fotografie



Automatika s rozpoznanou nocí (expozice 3 vteřiny) vs. Noční režim s telefonem ve stativu (expozice 23 vteřin)

Uvnitř telefonu je připraven Android 10 s grafickou nadstavbou One UI 2.1, takže zde se žádná vizuální změna nekoná. Samsung Galaxy S20 Ultra aktuálně testujeme, a již brzy se můžete těšit na detailní redakční recenzi. Vaše případné dotazy směřujte do diskuse pod článkem.

Ukázkové 8K video: