Testujeme Samsung Galaxy Tab S5e: ultratenký kovový multimediální tablet

Segment tabletů rok od roku klesá, pod což se podepisují stále rostoucí úhlopříčky displejů u smartphonů i nedostatek zajímavě vybavených tabletů. To se však nedá říct o Samsungu Galaxy Tab S5e, který nám před pár dny dorazil do redakce. Až na použitý čipset, který nepatří mezi ty úplně nejvýkonnější, tabletu moc co vytknout nemáme. V tenkém kovovém těle najdete čtyři reproduktory od AKG a také povedený Super AMOLED displej. Postrádat budete jen podporu pera S Pen a také samostatný sluchátkový jack.

Samsung Galaxy Tab S5e 64GB LTE katalog | preview rozměry a hmotnost: 245 × 160 × 5,5 mm, 400 g

displej: 10,5'', kapacitní Super AMOLED, 1 600 × 2 560, 288 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (600|150 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 7 040 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 670 (8× Kryo 360, 2 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 13MPx (4 128 × 3 096), video (3 840 × 2 160) 69 %

vybavenost ?

výhodnost cena: až

Pět a půl milimetru v kovu

Samsung Galaxy Tab S5e je tenký tablet s rozměry 240 × 160 × 5,5 mm, jehož kovové unibody naomak příjemně chladí. Tablet je snadno přenositelný, díky malé tloušťce tabletu jej můžete založit třeba do kapsy v notebookové tašce. Líbí se nám i povedený Super AMOLED displej s rozlišením 2 560 × 1 600 pix, který má velmi výbornou čitelnost na přímém slunci, několik barevných režimů, automatický jas, absolutní černou, filtr modrého světla a také stejnou tloušťku bočních rámečků na všech stranách.

Redakční představení Samsungu Galaxy Tab S5e:

V tenkém kovovém šasi se usadily hned čtyři reproduktory od společnosti AKG Acoustics, které, na své malé rozměry, hrají až překvapivě kvalitně. Maximální hlasitost je více než dostatečná, a pokud si výstup upravíte vhodným nastavením ekvalizéru, můžete si z tabletu pouštět i hudbu na pozadí, protože dokáže ozvučit i středně velkou místnost (s efektem Dolby Atmos). Naopak nepotěšíme zastánce sluchátek, protože díky nízké tloušťce z tabletu vypadl 3,5mm jack. Přímo v základním balení však obdržíte redukci na jack z USB-C, ale třeba taková základní sluchátka, tak ta úplně chybí.



Dominantním prvkem Galaxy Tab S5e je jednoznačně 10,5" Super AMOLED displej

Na pravém boku tabletu se nacházejí regulátory hlasitosti, zamykací klávesa (sloučená se čtečkou otisků prstů) a šuplík, do kterého u námi testované LTE varianty vložíte nanoSIM a microSD kartu. Na protější hraně je připraven POGO konektor pro připojení dokovací stanice nebo pouzdra s QWERTY klávesnicí. Napájecí USB-C konektor (USB 3.1) hledejte na jedné z užších hran, na té protější se nachází jen drobný mikrofon. Celokovová záda jsou u černé barevné varianty spíše tmavě šedá a zůstávají na nich otisky prstů.



Pohled na přední a zadní stranu tabletu v černé barevné variantě, který má tloušťku jen 5,5 milimetru

Vizuálně poutavě vypadají i světlé vývody antén pro GSM signál, Bluetooth a Wi-Fi na zadním krytu. A zatímco s předchozí verzí firmwaru míval tablet občasné problémy se stabilitou Wi-Fi, u aktuálního firmwaru se problém již neobjevuje. Přerušení najdete na obou koncích zadního krytu, pod nímž je připravena 7 040 mAh baterie. Dobijete ji přes přibalený 15W síťový adaptér typu Adaptive Fast Charging.



Detaily - zamykací tlačítko se čtekou otisků, reproduktor (na těle jsou hned čtyři), boční šuplík a přerušení zadního kovového krytu pro vývody antén

Výrobce na zadní straně použil pouze jeden fotoaparát s rozlišením 13 MPx, přesto v základní fotoaplikaci nabízí dvojnásobné přiblížení. O to se však nestará optika, ale software. Kamerka pro selfie má rozlišení 8Mpx, v obou případech však platí, že si rozlišení výsledných fotek nijak neupravíte, což je bohužel standardem u všech aktuálně prodávaných Samsungů s Androidem Pie. Rozlišení změníte jen u videa, maximem je UHD s 30 fps.

DeX rovnou na tabletu

Písmeno „e“ v názvu značí slůvko „essential“ (v překladu „základní“), takže je třeba počítat s tím, že hardware nepatří mezi úplnou špičku. Výkon tabletu dodává čipset střední třídy, osmijádrový Snapdragon 670, který je doplněn 4GB RAM a 64GB pamětí rozšiřitelnou microSD kartami (až 512 GB). V benchmarku Antutu tablet získal 153 884 bodů. V hardwarové výbavě samozřejmě nechybí bohatá podpora senzorů, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 ani GPS, nedostalo se snad pouze na NFC a bezdrátové dobíjení, což je vzhledem ke kovové zádi pochopitelné.





Takto vypadá systémové rozhraní Androidu 9.0 s nadstavbou One UI

Uvnitř vás čeká operační systém Android 9.0 Pie s nadstavbou One UI 1.1. Prostředí tak vypadá téměř stejně jako u Samsungů řady Galaxy S10, jen s tím rozdílem, že je vše patřičně roztaženo na daleko větší zobrazovací plochu. Součástí softwarových vychytávek je i podpora desktopového režimu DeX, který rozjedete přímo na tabletu. Nemusíte se tedy shánět po DeX kabelu. Prostředí zatím působí velmi svižně, tablet si s hrami a multimédii poradí na výbornou, třeba takový Fortnite je ale uměle omezen jen na nízkou úroveň detailů.



Základní balení Galaxy Tab S5e obsahuje 15W adaptér, USB-C kabel i redukci na 3,5mm jack do USB-C

Wi-Fi verze tabletu se na českém trhu prodává za 11 490 Kč, LTE varianta vychází na 12 990 Kč. Součástí základní krabice je síťový adaptér, USB-C kabel, špendlík pro vytažení bočního šuplíku, redukce z USB-C na 3,5mm jack a rychlá uživatelská příručka. Své případné dotazy k tabletu můžete položit v diskusi pod článkem. Odpovíme na ně v připravované recenzi.

Ukázkové fotografie:

Ukázkové video: