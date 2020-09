Testujeme Samsung Galaxy Tab S7+. Obří placka těží ze stylusu a klávesnice

Do redakce se nám pomalu dostávají další novinky ze srpnové akce Galaxy Unpacked, a tentokrát nám na stůl dorazil tablet Galaxy Tab S7+. Nový model se vymyká dřívějším standardům, díky dvanáctipalcové úhlopříčce narostl a ztěžkl natolik, že jej budete v jedné dlani podpírat, a druhou jej ovládat. Nebo jej ještě lépe zacvaknete do pouzdra s QWERTY klávesnicí. A vhod přijde i dotykové pero S Pen, které můžete při přenášení magneticky přichytit k bočním hranám. A nebo jej nechat spočinout na zádi, kde se vedle foťáků bezdrátové dobíjí.

Celokovové tělo působí naomak příjemným dojmem, kraje vypadají masivně a Samsung na nich přiznal strukturu broušeného kovu. Po obvodu širokého šasi najdete tenké a dostatečně vystouplé regulátory hlasitosti se zamykací klávesou, kvalitně hrající čtveřice reproduktorů od AKG, šuplík pro nanoSIM a také POGO konektor pro připojení pouzdra s QWERTY klávesnicí, bez něhož nám tablet přišel jako poloviční.



Tablet Galaxy Tab S7+ nám do redakce dorazil v barevné variantě Mystic Black

Na záda připevníte magnetický kryt se stojánkem, displej překryje flip s QWERTY klávesnicí. Je škoda, že klávesnice nemá české rozložení kláves, každopádně přijde alespoň vhod samotný číselný řádek a řada akčních tlačítek. Jednotlivé klávesy jsou dost ploché, ale na konvertibilní segment mají vcelku slušný zdvih. Celá plocha touchpadu je klikací, což daleko zrychluje samotnou navigaci v tabletu bez toho, abyste k němu museli připojit bezdrátovou myšku. Na cestách tedy může být klávesnice skvělým pomocníkem při základní navigaci i při odpovídání na e-maily.



Doplňkový kryt s QWERTY klávesnicí

Líbit se vám bude i obří AMOLED displej. Na úhlopříčce 12,4 palce vykresluje matici 2 800 × 1 752 bodů (poměr stran 16:10). Jemnost je sice hraniční, ovšem pozorovací vzdálenost je jiná než u smartphonů, takže nepozorujeme žádné vizuální nedostatky. Snad jen větší odrazivost okolních objektů v displeji, na což jsme z dřívějších generací Tab S nebyli zvyklí. Panel však má syté barvy, vysoký jas a také podporuje adaptivní 120Hz obnovovací frekvenci i při maximálním rozlišení. Odezvu prostředí i díky tomu vnímáme jako bleskovou.

Redakční představení Samsungu Galaxy Tab S7+:

Kovová záda do dlaně příjemně chladí, najdeme na nich vystouplý duální fotoaparát (13 + 5 MPx) a lesklý skleněný pruh, k němuž se magneticky přichytí dotykové pero S Pen. Právě v této pozici se „tužka“ dobíjí, pro snadnější dostupnost ji však můžete magneticky přichytit i k některé z bočních hran. Stylus umí prakticky to stejné, co zvládá řada Galaxy Note20, v podání tabletu však máte na kreslení, psaní poznámek či převod ručně psaného textu do digitální podoby daleko více místa. V základní softwarové nabídce najdete i tři předinstalované aplikace (Clip Studio, Noteshelf a Canva), které vám pomohou v tvorbě grafického obsahu.



Nedílnou součástí výbavy je stylus S Pen, který odpočívá na zádech, kde se i nabíjí. Není však problém jej přichytit k bočnímu rámu

Do redakce nám dorazila Wi-Fi verze tabletu, takže do bočního slotu zasunout nanoSIM nelze, maximálně microSD kartu, která doplní 256GB paměť typu UFS 3.0. Srdcem tabletu je Snapdraon 865+, takže je výkonu skutečně na rozdávání. V benchmarku Antutu tablet získal 586 tisíc bodů, a my se jen ptáme, proč nemohl Samsung stejný čipset nasadit i do evropských modelů řady Galaxy Note20. Operační paměť je v našem případě 8GB, jedné aplikaci můžete nastavit, aby se nikdy nezavírala, a byla tak vždy uložena v RAMce pro rychlé obnovení.



Detaily - duální fotoaparát, spodní hrana a boční šuplíček

Uživatelské rozhraní s Androidem 10 a grafickou nadstavbou One UI 2.5 neskrývá žádná velká překvapení. Vzhled prostředí je moderní, pokud jste používali některý z nedávných smartphonů od Samsungu, bude i u tohoto tabletu jako doma. Jen je vše převedeno do daleko větší podoby. V redakci začínáme tablet aktuálně testovat, a již brzy se můžete těšit na detailní recenzi. Bude nás zajímat zejména to, zda Galaxy Tab S7+ dokáže plnohodnotně nahradit notebook, na to aby tato mašinka ležela doma v obýváku je ho trochu škoda. Vaše případné dotazy k tabletu směřujte do diskuse pod článkem.