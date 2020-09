Testujeme Samsung Galaxy Z Fold2. Přesně tak má vypadat telefon budoucnosti

Do redakce dorazila čerstvá novinka, skládací Samsung Galaxy Z Fold2! Už první dojmy potvrzují, že Samsung vyladil nedostatky první generace. Skládačka vyspěla. Testujeme bronzovou verzi s matnou úpravou (alá Note20 Ultra), která netrpí na otisky prstů, takže kombinuje praktičnost s nádherným designem.

Otvíráme budoucnost

Zážitek je už rozbalení telefonu z krabice, její křídla rozevíráte podobně jako telefon. Hybrid v krabici trůní v rozevřeném stavu, už první pohled odhalí barevnou variantu, v našel případě je bronzové jak matné sklo na zádech, tak hladký hliníkový rám se zaoblenými rohy.



Koncepce zůstává stejná. Vnější panel však podstatně vyrostl, vnitřní skládací displej je o level dál než ten loňský

Při spuštění hybridu vás po přihlášení ke všem potřebným účtům uvítá obrazovka, na které musíte potvrdit, že do displeje nebudete dělat vrypy, nebudete na skládací displej přidávat žádné další krycí fólie a také odkliknete to, že berete na vědomí chybějící zvýšenou odolnost telefonu.



Samsung u hybridu přepracoval pant, je tužší, celkově rozměrově menší, přesto o něco více odolnější. Jeho součástí jsou mikrokartáčky, které zabraňují vniknutí nečistot a prachu

Už při prvním zavření smartphonu je poznat, že je něco jinak. Pant je o dost tužší a dovírá pevně s lehkým zaklapnutím. Navíc není mezi oběma díly v zavřeném stavu žádná vůle, kterou jsme pozorovali u první generace Galaxy Fold.

Redakční videopředstavení Galaxy Z Fold2:

Pant je celkově o něco menší, takže v zavřeném stavu Fold2 už tolik nepřipomíná dálkový ovladač. Navíc jsou v pantu mikrokartáčky, které zabraňují vniknutí nečistot, resp. se starají o jejich vytlačení ven. Pant při rozevírání a zavírání nevydává žádné pazvuky.



Pant je skvěle variabilní. Chcete sledovat videa na stole nebo snad na každé půlce zobrazit jiné ovládací prvky aplikace? Není vyloučen ani režim „stan“ známý z notebooků

Pant navíc napozicujete podobně jako víko notebooku, a to od 75 do 115 stupňů, čímž se otevírá spousta možností využití. V rámci režimu Flex Mode může být na každé z polovin displeje zobrazena jiná část aplikace, příp. můžete sledovat videa na vnějším displeji a druhou půlku Z Fold2 používat jako stojánek. Právě vnější displej je mimo pantu jednou z největších inovací, protože narostl do úhlopříčky 6,23", která je oproti minulosti doslova „gigantická“! Jednou rukou tak nebude problém ovládat základní aplikace telefonu a rozevřít jej až skutečně v případě potřeby.



Vnější panel půjde vcelku pohodlně ovládat jednoruč, překlad ve vnitřním displeji téměř není vidět. Minimálně naomak ho skoro vůbec nepocítíte

Vnitřní panel je jedním slovem špičkový, protože zmizel masivní výřez, je na 7,6" ploše opravdu dost místa. Překlad v displeji je sice proti světlu vidět, ovšem naomak jej už téměř ani nepoznáte. Pocitově je „feeling“ z displeje stejný, jako byste ovládali rovné skleněné displeje. Součástí panelu je UTG sklo, vnější část je však ještě překryta polyimidovou fólií. A ta je náchylná na škrábance podobně jako displej první generace Galaxy Fold.



Pohled na zadní kryt, z něhož můžete zpětně nabíjet nositelnosti, detail fotoaparátu a focení selfie pomocí zadního fotoaparátu

Záda telefonu zdobí trojitý fotoaparát, fotomodul vypadá takřka identický jako u řady Galaxy Note20. Fotit můžete na celou řadou způsobů. Selfie můžete fotit třeba tak, že si Z Fold2 zapřete jako stojánek, navíc můžete jako hledáček využít vnější displej. Ze zad lze zpětně dobíjet nositelnou elektroniku, na bočních hranách najdete dva velmi dobře hrající repráčky, dostatečně vystouplé regulátory hlasitosti a zamykací klávesu sloučenou se čtečkou otisků prstů zarovnanou s okolním povrchem.



Sázka na matnou bronzovou se Samsungu u letošních novinek jednoznačně povedla na výbornou

Hardwarově je telefon doslova našlapaný, chybět vám bude jen slot pro microSD karty. Snapdragon 865+ s 12GB RAM získal v Antutu 589 tisíc bodů, pokud však zůstáváte na menším displeji je výsledek nepatrně nižší (562 tisíc bodů). Rychlé úložiště typu UFS 3.1 je 256GB, 4 500mAh baterii dobíjíte 25W zrychleným nabíjením pomocí přibaleného adaptéru. Prostředí s Androidem 10 a nadstavbou One UI 2.5 běží rychle i díky podpoře adaptivní 120Hz obnovovací frekvence, která je aktivní i při maximálním rozlišení. Jiné rozlišení vám Z Fold 2 stejně nedovolí nastavit.

Základní krabice Samsungu Galaxy Z Fold2

Novinka zatím vypadá jako hardwarově a multimediálně našlapané zařízení, které skrývá spoustu detailů a zákoutí, které odhalíme až v připravované redakční recenzi. Pokud máte nějaké dotazy ke skládacímu hybridu, můžete je položit v diskusi pod článkem.

Samsung Galaxy Z Fold2 5G katalog rozměry a hmotnost: 159 × 128 × 16,0 mm, 282 g

displej: 7,6", kapacitní Dynamic AMOLED, 1 768 × 2 208, 372 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (2000|316 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 12 GB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 865 Plus (8× Kryo 585, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 12MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 80 %

vybavenost ?

výhodnost cena: ještě se neprodává