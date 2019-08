Testujeme Samsungy Galaxy Note10 a Note10+: Dvojčata pro náročné uživatele

Samsung začne koncem tohoto týdne prodávat Samsungy řady Galaxy Note10, a my se s vámi můžeme již nyní podělit o první dojmy z finálních modelů, které už pár dní testujeme. Větší má půdorysy podobné loňskému Galaxy Note 9, menší verze zase vsází na podobnost s Galaxy S10. A mít „es desítku“ s perem S Pen, po tom leckdo volal již při oznámení desáté generace Galaxy S. Jak moc se oba modely liší, a budou dvě velikosti opět trefou do černého?

Duhová záda v hranatějším pojetí

Zatímco řada Galaxy S je více o zakulacených hranách, nové Noty jsou hranatější. Vždycky takové byly a vždycky budou, což je z pohledu dřívějších uživatelů Notu (zejména dosluhující třetí a čtvrté generace) jen a jen dobře. Po vybalení z krabice vás vyloženě uchvátí „stříbrná“ barevná varianta Aura Glow. Slovo stříbrná dáváme do uvozovek záměrně, záď stříbrná totiž nebude nikdy, vždy se zde budou hemžit různobarevné duhové odstíny, a snad nikdy vám záď nebude připadat dvakrát stejná.

Redakční první dojmy a rozbalení novinek řady Galaxy Note10:

Skleněná záď je ale magnetem na otisky prstů, duhová záda si tak vychutnáte jen po vybalení z krabice nebo po utření do trička nebo košile. Zpočátku to budete dělat dost často. Na přední straně umístěný Dynamic AMOLED je již na první pohled velmi povedený. Skvělé pozorovací úhly, hrátky s barvami, velmi vysoká jemnost - to vše z něj, i podle DisplayMate, dělá špičkový mobilní displej. Ze všeho nejdůležitější jsou zakřivené hrany, které napomáhají pohodlnějšímu držení telefonu, přičemž neregistrují náhodné dotyky na displej. Průstřel pro selfie (10MPx, F2.2) ruší jen minimálně, rychle si na něj zvyknete.



Do redakce nám dorazily oba modely řady Galaxy Note10, a v obou případech v barevné variantě Aura Glow. Alternativně budou novinky k dostání v konzervativní černé

A to platí i o fólii na displej, která se mi jeví daleko bytelnější než ta, kterou je v základu osazen Galaxy S10. U letošního „eska“ jsem fólii odlepil hned první den kvůli viditelnému vrypu, u Notu 10 už jsou to čtyři dny a myslím, že na displeji fólie zůstane i nadále. Ultrazvuková čtečka vyhodnocuje otisky rychle a přesně (i díky logotypu čtečky na Always On Displeji), fólie nevadí ani peru S Pen.



Velký a malý. Při investici do základního Galaxy Note10 ušetříte čtyři tisíce, počítejte ale s nepatrně horším hardwarem (viz tabulka na konci článku), telefon je však daleko kompaktnější - připomíná hranatější S10 se stylusem

Telefon pyšnící se zvýšenou odolností IP68 obepínají tenké kovové boky, musíte si však zvyknout, že se zamykací klávesa dostala na levý bok, ovšem stačí dva dny, a už budete sahat okamžitě nalevo i u starších modelů. V zamykací klávese je přítomen i asistent Bixby, a pokud si nastavení nezměníte, budete telefon vypínat jako iPhone (zamykací klávesa + Volume Down). Trochu zarážející je i to, že se klávesy trochu viklají, to je u tabletofonu s cenovkou okolo třiceti tisíc trochu na pováženou.



Pohled na levý bok, kam se přesunula zamykací klávesa, na spodní a horní hranu. Širší výřez v horní hraně není infraport, nýbrž další výduch sluchátka nad displejem

A Samsung s loajálními fanoušky řady Note hazarduje i na spodní hraně. Sluchátkový jack chybí úplně, takže zde najdete jen slot pro S Pen, USB-C a hlavní reproduktor. Ten zvládne zahrát i v režimu Dolby Atmos s pomocí sluchátka nad displejem. A prostor na horní hraně, jemuž mnozí přisuzovali výstup infraportu, není nic jiného, než rozšířený výduch sluchátka. Do šuplíku na spodní straně vložíte dvě nanoSIM karty, ovšem pouze u Note10+ se našlo místo i pro microSD kartu.

Tři foťáky, ToF a nové kousky pera S Pen

Díky nepatrně vystouplému fotomodulu na zádi se telefon na rovném povrchu nepatrně kolébá, ale s tím se tak trochu počítalo. A to platí i o trojitém fotoaparátu, do nějž Samsung, oproti řadě Galaxy S10, nijak drasticky nezasahoval. Základní fotoaparát tak má opět rozlišení 12MPx a variabilní clonu k tomu (F1.5/F2.4). Ultraširokoúhlý snímač je šestnáctimegapixelový (F2.2), 12MPx zoomový objektiv poskytne až dvojnásobné optické přiblížení.



Tři foťáky vyfocení ze tří různých úhlů pohledu. Stříbrná to není ani v jednom případě, barevná varianta Aura Glow osciluje od modrofialové přes zlatočervenou až do modré

Až na ultraširokáč je u všech foťáků k dispozici optická stabilizace, u verze Galaxy Note10+ se do hry ještě dostává ToF snímač označený jako DepthVision camera. Využít půjde při focení v režimu Živého zaostření, tj. pro oddělení pozadí od popředí. Dále se počítá se skenování objektů do 3D v mobilu, aplikace však ještě není k dispozici. Vydána bude na Galaxy Storu v průběhu tohoto týdne. A to platí i pro další očekávané součásti systému, např. pro streamování her z PC, pro novou verzi aplikace Samsung DeX či pro bonusové hry. Na Galaxy Storu by měla být exkluzivně k dispozici střílečka Call of Duty. Na vše zatím čekáme...



U řady Galaxy Note10 samozřejmě nechybí S Pen, v případě barvy Aura Glow je modrý a naučil se i několik nových kousků

Stylus S Pen vám hned přiroste k ruce, je tvarově stejný jako u loňského Galaxy Note 9, je jen o milimetr kratší. Opět jej vycvakáváte z těla telefonu, načež se zobrazí nabídka Bezdotykového příkazu se všemi „fičurami“. Mimo gest ve fotoaparátu, kdy posunem do stran přecházíte mezi režimy, je novinkou AR kresba, v rámci které si do selfie dokreslíte třeba klobouk. Mnohem užitečnější je ale rozpoznávání psaného textu, které vám jedním kliknutím převede čmáranice do elektronického textu. Původně jsme to ani neočekávali, ale přepis funguje velmi dobře i pro český jazyk!

Čím se liší Galaxy Note10 a Note10+

Samotné uživatelské rozhraní vypadá stejně jako u Galaxy S10, jihokorejci na Android 9.0 Pie naočkovali nadstavbu One UI, která již pokročila do verze 1.5. Prostředí zatím běhá dost svižně, za což může, nejen inovovaný 7nm čipset Exynos 9825, ale také až 12GB RAM nebo rychlé úložiště UFS 3.0 doplněné souborovým systémem F2FS. V AnTuTu telefon získal 430 tisíc bodů, což je dáno zejména změnou metodiky benchmarku. Při spuštěné aplikaci Fotoaparát můžete mezi objektivy přecházet v pravé části hledáčku, na výběr je i celá spousta fotorežimů včetně nočního režimu pro všechny tři objektivy.

Ukázkové fotografie:



Přiblížení, základní a ultraširokoúhlý snímek



Ukázkové fotografické efekty - živé zaostření a hrátky s barvami



Další ukázkové fotografie



Foto za šera - automatika a noční režim

Ukázková videa:

U většího modelu se nám zamlouvá i kapacita baterie, která je 4 300mAh. Je u něj přibalen 25W adaptér, se kterým naplníte akumulátor z nuly na sto za hodinu a třináct minut. Se 45W adaptérem, který lze pořídit dodatečně, budou nabíjecí rychlosti ještě zajímavější. Výdrž se zatím drží lehce nad jedním dnem, ale to zatím není směrodatné. Na telefonu zkoušíme všechno možné, což neodpovídá běžnému uživatelskému scénáři. I když i na ten si telefon navykne až po pár týdnech, umělá inteligence zjistí, které aplikace spouštíte nejčastěji a až 12 jich nechá rychle přístupných v RAMce.



Základní krabice a její obsah, mimo fotografii počítejte se základní příručkou a špendlíkem. Mezi redukcemi chybí dvě nejdůležitější, nedostalo se na redukci z USB-C na USB-A (pro oboustranný USB-C kabel do počítače) ani na 3,5mm jack

Samsungy Galaxy Note10 a Galaxy Note10+ jdou do prodeje v pátek 23. srpna. Základní Galaxy Note10 s 8GB RAM a 256GB pamětí vychází na 24 999 Kč, větší model s 12GB operační pamětí pořídíte za 28 999 Kč, další dva tisíce pak připlatíte za půlterovou verzi. Oba smartphony jsou skvěle připraveny pro práci i pro zábavu, ovšem všímáme si, že z topmodelů Samsungu pomalu mizí funkce. Note10 již nemá 3,5mm jack, microSD kartu, měřič srdečního tepu, LED diodu ani skener oční duhovky. A to nemusí být fanouškům řady Note úplně po chuti.