Testujeme Samsungy Galaxy S21 a Galaxy S21+. Blyštivá záda, až oči přecházejí

Společně se Samsungem Galaxy S21 Ultra se nám do redakce dostaly i zbývající modely aktuální řady topmodelů. Menší Galaxy S21 boduje kompaktnějšími rozměry, dostal ale plastová záda. Prostřední Galaxy S21+ zase potěší větším displejem, který neexperimentuje a zůstává úplně rovný. Jenže, mají vůbec dvě základní „es dvacítky“ co nového nabídnout, nebo se jedná jen o meziroční facelift?

Dvě základní velikosti

Samsungy Galaxy S21 a Galaxy S21+ spojuje překvapivě mnoho parametrů. Až na rozdílné rozměry těla, úhlopříčku displeje, kapacitu baterie, materiál zadního krytu a (ne)podporu funkce UWB máme před sebou identické telefony. Základní Galaxy S21 5G má záda vyrobena z naomak příjemného matného plastu. A jeho kvalita je daleko vyšší než u zad Galaxy Note20, která se po dotyku prstu prohýbala. S21+ má záda vyrobena z matného skla s duhovými odlesky, jenže se na krytu, na náš vkus, až příliš výrazně usazuje zbytková vlhkost z prstů.

Redakční premiéra Galaxy S21 a Galaxy S21+:

Displeje typu Dynamic AMOLED 2X jsou, stejně jako u zmiňovaného Notu, zcela rovné. Zobrazovací kvalita je špičková, jemnost hraje do karet menšímu modelu, v praxi však rozdíly nepoznáte. Panely podporují dynamickou obnovovací frekvence 48 - 120 Hz při maximálním rozlišení, které je však pouze Full HD+. Připomeňme, že všechny loňské „es dvacítky“ používaly panely s rozlišením QHD+, takže v tomto směru je to trochu krok zpět, který je vyvážený 120Hz obnovovací frekvencí displeje. Ale i tak to budí rozpaky.



Do redakce nám dorazil Galaxy S21 ve fialové a Galaxy S21+ ve stříbrné

Panely mají vysoký jas, skvělou čitelnost na slunci, v noci vám s ultumením jasu pomůže vylepšený filtr modrého světla. Stejně tak si můžete i nadále pohrát s displejovými režimy, aktivovat režim Always On nebo displej využít ke snímání otisků prstů. Ultrazvuková čtečka druhé generace od Qualcommu je daleko rychlejší a subjektivně také přesnější. Na první, i letmé, přiložení prstu odemknete telefon v devíti z deseti případů.



Toto je srovnání rozměrů letošních Samsungů řady Galaxy S21

Záda zdobí trojitý fotomodul, který je součástí bočního kovového rámu. U Fialové barevné varianty, která je pro letošní rok „nová bronzová“, je stylově doplněna zlatým bočním rámem, zatímco S21+ je v našem případě celostříbrná. Foťáky jsou však u obou telefonů stejné a odkazují na loňské „es dvacítky“. Hlavní 12MPx snímač s optickou stabilizací doplňuje 12MPx širokáč a 64MPx teleobjektiv s 3× bezztrátovým zoomem (kombinace optika + výřezy).



Oba základní modely spojují i stejné specifikace fotoaparátů

Galaxy S21 je padne dobře do dlaně, u „pluska“ už je ergonomie trochu horší, oba telefony však shodně splňují odolnost IP68. Ze základního balení zmizela sluchátka i síťový adaptér, takže si musíte pomoci z vlastních zdrojů. Za zmínku stojí i fakt, že S21+ je vyrobena ve Vietnamu, zatímco S21, stejně jako S21 Ultra, pochází z továren v Jižní Koreji.

Dvě kapacity úložiště

Oproti souběžně testované Ultře se musíte uskromnit v oblasti displeje a fotoaparátů, většina zbývajících specifikací zůstává při starém. Výpočetní výkon zajišťuje výkonný Exynos 2100 doplněný 8GB RAM a 128 nebo 256GB pamětí. Na microSD karty se nedostalo, zato se počítá s podporou 5G nebo funkce UWB (pouze u Galaxy S21+).



Ukázkové screenshoty prostředí

Prostředí telefonu běhá svižně, rychlé RAM, rychlé interní paměti a 120Hz obnovovací frekvence displeje se podepisuje pod vůbec nejsvižnější nadstavbu od Samsungu vůbec. Aplikační výbava je základní, navrch vyčnívá jen Samsung Free, což je zdroj lokalizovaných zpráv v češtině. Vystačit si však můžete i s kartou Google Objevit, kterou si vynesete na levou část pohotovostní obrazovky. Ve fotoaparátu je připraven režim Pohled režiséra, možnost natáčet 4K v 60 fps na všech objektivech či přepnout na rozlišení 8K s 24 fps.

Ukázkové fotografie:





Základ, širokáč, 3× zoom





Základní fotka a úrovně Space Zoomu - 3×, 4×, 10×, 20×, 30×



Další ukázkové fotografie

Samsungy Galaxy S21 a Galaxy S21+ začínáme testovat, vaše případné dotazy směřujte do diskuse pod článkem. Do prodeje se nová řada od Samsungu dostane 21. ledna.

Samsung Galaxy S21 5G katalog rozměry a hmotnost: 152 × 71 × 7,9 mm, 171 g

displej: 6,2", kapacitní Dynamic AMOLED, 1 080 × 2 400, 424 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1400|600 Mb/s), 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 GB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Samsung Exynos 2100 (8× Cortex-X1, 3 GHz, 5nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 12MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk 85 %

vybavenost cena: předběžné specifikace