Tiskové rendery jsou tady! Podívejte se, jak budou vypadat Samsungy Galaxy S20

Zapomeňte na rendery a náčrtky, na internetu se dnes objevily tiskové fotografie připravovaných Galaxy S20, Galaxy S20+ a Galaxy S20 Ultra. V naší galerii se tak můžete podívat na rozdíly v designu u jednotlivých modelů, a také na fotky několika barevných variant. Znovu se potvrzuje informace o 2,5D skle, které má nahradit doposud používané dvakrát zakřivené (tzv. 3D) sklo na displeji. Barva zad má být u všech barevných variant vůbec poprvé matná, navíc z bočních hran úplně zmizí tlačítko Bixby. Sluchátkový jack bude taktéž chybět.

Samsung Galaxy S20 katalog rozměry a hmotnost: 152 × 68 × 7,9 mm, 164 g

displej: 6,2", kapacitní Dynamic AMOLED, 1 440 × 3 200, 566 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 12 288 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Samsung Exynos 990 (2× Exynos M4, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 64MPx, video, autofocus, blesk ?

žádanost cena: ještě se neprodává

Začněme u Galaxy S20, který bude dostupný v šedé (Cosmic Grey), modré (Cloud Blue) a v růžové (Cloud Pink). V galerii se můžete podívat na rendery prvních dvou zmíněných barev, růžová zatím na veřejnost neprosákla. LTE varianta telefonu má stát 899 EUR (tj. 22 990 Kč), v případě 5G modelu se očekává cenovka 999 EUR, což dělá cca 25 499 Kč. Přední část všech „es dvacítek“ vypadá uniformně, na zádech se u Galaxy S20 můžete těšit na trojitý fotoaparát s přisvětlovací diodou.

Samsung Galaxy S20+ katalog rozměry a hmotnost: 162 × 74 × 7,8 mm, 188 g

displej: 6,7", kapacitní Dynamic AMOLED, 1 440 × 3 200, 524 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 12 288 MB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Samsung Exynos 990 (2× Exynos M4, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 64MPx, video, autofocus, blesk ?

žádanost cena: ještě se neprodává

Větší sourozenec, Galaxy S20+, nabídne v zadním fotomodulu jeden objektiv navíc. Na přední straně dojde k nárustu úhlopříčky z 6,2 na 6,7 palce. Telefon půjde do prodeje v černé (Cosmic Black), modré (Cosmic Blue) a světle modré (Cloud Blue). 5G varianta bude stát 1 099 EUR (27 999 Kč), k nám se však zřejmě dostane o sto eur levnější LTE verze, u které bychom mohli očekávat cenovku 25 499 Kč. Zdroj se ale o její existenci explicitně nezmiňuje...

Samsung Galaxy S20 Ultra katalog rozměry a hmotnost: 167 × 76 × 8,8 mm, 221 g

displej: 6,9", kapacitní Dynamic AMOLED, 1 440 × 3 200, 509 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, GPS

paměť: 512 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 12 288 MB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Samsung Exynos 990 (2× Exynos M4, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 108MPx, video, autofocus, blesk ?

žádanost cena: ještě se neprodává

Nejvybavenější Galaxy S20 Ultra dostane 6,9" Dynamic AMOLED a přepracovaný design fotomodulu na zádech, který bude ve finále úplně stejný, jak naznačovaly nedávné spekulace. Topmodel s ocelovým rámem bude nabízen ve dvou podobných odstínech - Cosmic Grey (šedá) a Cosmic Black (černá). Zatím však evidujeme pouze 5G variantu, a to vzbuzuje velký otazník, zda se telefon dostane i do Česka. 128GB verze má stát 1 349 EUR (34 499 Kč), 512GB varianta to zřejmě jen těsně stihne pod magickou hranici čtyřicet tisíc (39 999 Kč). A to rozhodně není žádná láce!

Design telefonů tedy známe, a zbývá jen počkat na potvrzení hardwarových specifikací a dostupnosti 5G variant v Česku. Všechny potřebné informace se dozvíme již 11. února.

Zdroj Twitter