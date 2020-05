Tomu říkáme sleva! Samsung prodává Galaxy Fold o 12 tisíc levněji než v dubnu

Je to šest týdnů, co jsme vás informovali o tom, že Samsung zdražuje skládačky a řadu Galaxy S20. Slabá koruna, která poklesla z důvodu stále aktuální koronavirové pandemie, následně ovlivnila i další výrobce. Prakticky všichny, kteří telefony pro místní distribuci nakupují v eurech. Jenže, pokud se podíváme na skládací Galaxy Fold, je aktuální ceníková cena daleko optimistická. Oproti dubnové ceně můžete při současném pořízení Foldu ušetřit rovných 12 tisíc!

Galaxy Fold se v Česku dostal do prodeje za 53 990 Kč, v dubnu jeho cena vzrostla na 57 990 Kč. V současné době jej můžete přímo na oficiálních stránkách Samsungu pořídit za 45 990 Kč. Ano, cena je to stále vysoká, ale pokud jste v minulosti skládačkám odolávali, můžete při současné koupi ušetřit 12 tisíc! A to rozhodně není málo. Recenzi skládacího hybridu Galaxy Fold si můžete přečíst zde.

Redakční představení Samsungu Galaxy Fold: