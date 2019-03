Tortura Samsungu Galaxy S10: čtečka otisků funguje i při poškrábaném displeji

YouTube kanál JerryRigEverything publikoval další video, na kterém dochází k cílenému nešetrnému zacházení se smartphonem. V hlavní roli je tentokrát Samsung Galaxy S10, a chybět nemohou ani známé rekvizity - nůž, ostré hroty a zapalovač. Jak dopadlo mučení nejnovějšího topmodelu od Samsungu?

Ve videu níže dostane pořádně zabrat kovové šasi telefonu i displej, který nese první známky poškrábání u hrotu s tvrdostí 6, výraznější vrypy do displeje udělá až hrot s tvrdostí sedm. Ultrazvuková čtečka otisků prstů funguje i při poškrábaném displeji, jakmile se však na displeji objeví hluboké rýhy nebo dokonce praskliny, přestane fungovat. Při běžném používání telefonu by to neměl být problém, protože na displeji Galaxy S10 a Galaxy S10+ bude již od novoty nalepena ochranná fólie.

Podívejte se, jak dopadl Galaxy S10 v testu odolnosti: