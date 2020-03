Toto je finální podoba OnePlus 8 5G, který půjde přímo proti řadě Galaxy S20

Server WinFuture by se mohl přejmenovat na nadnárodní tiskovou kancelář. S železnou pravidelností totiž vydává informace a tiskové fotografie s výrazným předstihem před oficiálními prezentacemi samotných výrobců. Nyní se dostala řada na chystaný OnePlus 8 5G, který můžeme vidět ve všech barevných variantách. A částečně zabrousíme i do jeho specifikací. Už teď je jasné, že nový smartphone OnePlus bude přímou konkurencí pro řadu Galaxy S20 od Samsungu.

Cenově dostupný vlajkový model

OnePlus 8 na přední straně nabídne 6,55" Fluid AMOLED displej s rozlišení Full HD+ a obnovovací frekvencí 90 Hz. Podle renderů se zdá, že jsou boky displejového panelu lehce zakřiveny (zřejmě něco mezi modely Galaxy S10 a Galaxy S20), poblíž levého horního rohu je připraven průstřel pro 16MPx selfie kamerku. Na zádech je připraven trojitý fotoaparát v konfiguraci 48 + 16 + 2 MPx. Hlavnímu snímači se světelností F1.8 pomáhá mu širokáč a kamerka pro detekci hloubky ostrosti.



OnePlus 8 5G bude k dostání ve třech barevných variantách - Glow, Glacial Green a Onyx Black

Výkonovou složku obstarává Snapdragon 865 s 5G modemem X55. Verzi s 8GB RAM doplní 128GB úložiště typu UFS 3.0, v případě dvojnásobné kapacity interní paměti můžete očekávat 12GB operační paměť. Nevyměnitelná baterie bude mít kapacitu 4 300 mAh, počítat můžete se zrychleným 30W nabíjením přes USB-C. Sluchátkový jack bude na těle smartphonu chybět.

Existovat bude i varianta Pro

Nejvyšší výbavu však nabídne až verze označená přídomkem Pro. Úhlopříčka AMOLED displeje naroste na 6,78 palce, rozlišení povýší na QHD+. Maximální obnovovací frekvence se dostane na 120 Hz. Průstřel v displeji zůstává, na zadním krytu zřejmě přibude teleobjektiv. Hlavní snímač IMX689 od Sony zůstane u rozlišení 48 MPx.



Takto by měl ze všech stran vypadat připravovaný OnePlus 8 Pro

Čipset a kombinace pamětí zůstávají při starém, víme navíc jen to, že RAM budou typu LPDDR5X a interní paměti zase typu UFS 3.0. Nevyměnitelnou baterii s kapacitou 4 510 mAh dobijete zrychleně 30 watty, počítá se i s reverzním dobíjením dalších zařízení, ovšem pouze 10% výkonem. Nový model by měl nabídnout zvýšenou odolnost IP68, a do prodeje by se měl dostat v černé, modré a zelené barevné variantě.

Představení OnePlus 8 a OnePlus 8 Pro budou oficiální cestou oznámeny 15. dubna. Koncové ceny a případná dostupnost telefonů na trhu, jsou zatím velkou neznámou.

Zdroj Winfuture