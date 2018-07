Toto je první render Samsungu Galaxy Tab S4: stereo v podání AKG Audio

Brzké představení nového tabletu Galaxy Tab S4 je již hotovou věcí, takže není divu, že se s několikaměsíčním předstihem objevuje první tiskový render chystaného tabletu. Na novinku se tak můžeme podívat z přední a zadní strany, a také z profilu. Jaký bude připravovaný tablet vyšší třídy od Samsungu?

Potvrzují se dřívější spekulace, design Tab S4 bude téměř shodný s Galaxy Tab S3. Tedy alespoň ze zadní strany. Na ní vidíme 13MPx fotoaparát a přisvětlovací diodu. Celá záda zůstávají nevyužita, až na logo Tuned by AKG, které prozrazuje, která firma se v tabletu postarala o zvukovou složku. Většinu čelní strany vyplňuje protáhlý 10,5" Super AMOLED displej, ovladače systému se tak musely přesunout do spodní lišty displeje.

Kam se ale poděla čtečka otisků prstů? Teorií je hned několik, buď bude integrována pod displej (u Samsungu by to bylo vůbec poprvé), nebo bude součástí jednoho z bočních tlačítek, např. zamykací klávesy. Tu po straně doplňují regulátory hlasitosti. Na základní rozvržení bočních ovladačů se tedy nic neumění. No a pokud by čtečka měla z různých důvodů chybět úplně, biometrické zabezpečení obstará oční skener, který je vidět v pruhu snímačů nad displejem. Kamerka pro selfie bude osmimegapixelová.

Tab S4 by se vizuálně neměl moc lišit od loňského Galaxy Tab S3:

Galaxy Tab S4 má běžet na Snapdragonu 835 se 4GB RAM, interní 64GB úložiště doplní podpora microSD karet. Životní sílu mu bude dodávat napevno integrovaná 7 300mAh akumulátor, v tabletu poběží Android 8.1 Oreo s nadstavbou Samsung Experience. Tablet bude s největší pravděpodobností představen na veletrhu IFA v Berlíně (31. srpna - 5. září), kde by se měl odehrát i debut chytrých hodinek Gear S4.

Zdroj AndroidHeadlines