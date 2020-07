Toto je první tisková fotografie Samsungu Galaxy Tab S7 s klávesnicí a perem S Pen

Leaker @evleaks zase nachytal Samsung na švestkách, tentokrát s předstihem publikoval tiskovou fotografii tabletu Galaxy Tab S7 včetně doplňkového krytu s QWERTY klávesnicí a s dotykovým perem S Pen. Z fotky je patrné, že tablet bude dost podobný svému předchůdci Galaxy Tab S6. Hlavním poznávacím znamením zřejmě budou hrany tabletu, které budou přísně rovné bez jakéhokoliv zakřivení. Na spodní najdeme dva reproduktory od AKG (na horní hraně čekáme další dva), uprostřed bude připraven nabíjecí USB-C.

Na levém boku je umístěn POGO konektor se třemi piny, který bude sloužit pro připojení přídavné klávesnice. Ta je rámcově stejná jako u Galaxy Tab S6, nabídne samostatnou řadu s tlačítky i integrovaný touchpad. Druhý díl klávesnice, který se přilepí na zadní kovový kryt, dostane integrovaný stojánek. I v tomto případě je podobnost s předchůdcem velmi výrazná, což platí i pro Bluetooth S Pen. To však má, na první pohled, jiný tvar špičky, a bude otázkou, zda se stylus naučí nějaké nové kousky (např. z řady Galaxy Note20) nebo bude umět to stejné, co vloni.

Výkon tabletu dodá Snapdragon 865+, který by měl být doplněn 6 nebo 8GB operační pamětí a odpovídajícími interními úložišti (128 nebi 256 GB). U tabletu se počítá i s podporou microSD karet a také s dostupnosti ve Wi-Fi a LTE variantě. 5G verze bude k dostání jen ve zvětšené verzi Galaxy Tab S7+. Základní model nabídne 11" Super AMOLED displej s rozlišením QHD+ a poddisplejovou čtečkou otisků prstů, energii mu bude dodávat 7 760mAh baterie s 15W kabelovým dobíjením. Oficiálně bude nová řada tabletů odhalena 5. srpna.

Představení aktuální generace tabletu Galaxy Tab S6:

Via Sammobile