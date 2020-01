Toto je Samsung Galaxy Note10 Lite. Jeho představení je doslova za rohem

Hned v první polovině ledna má Samsung v plánu představit dva „ořezané“ modely spadající do produktových řad Galaxy S10 a Galaxy Note10. Mimo Galaxy S10 Lite se již několik týdnů spekuluje i o připravovaném tabletofonu Galaxy Note10 Lite. A my vám můžeme s několikatýdenním předstihem ukázat první živé snímky zatím nepředstaveného smartphonu.

Na fotkách v naší galerii můžete vidět Note10 Lite (SM-N770F) v černé barevné variantě, jehož čelní plocha se náramně podobá modelu Galaxy Note10. Průstřel zůstane vycentrovaný, pouze 6,7" AMOLED displej nebude dvakrát zakřivený. To by však cílové skupině „noutařů“ nemělo nijak zvlášť vadit. Ba naopak. Zatím poslední Note s rovným displejem se datuje do roku 2014!

Na zádech se zase ukáže nový design fotomodulu, v němž jsou do čtverce zarovnány tři objektivy spolu s přisvětlovací diodou. Regulátory hlasitosti se zamykací klávesou se vrátí na pravý bok. Na levé hraně bude umístěn jen hybridní slot pro dvě nanoSIM, příp. pro nanoSIM a microSD kartu. V pravé části spodní hrany bude k dispozici slot pro pero S Pen. 45W rychlonabíjení integrované 4 500mAh baterie obstará konektor USB-C. Sluchátjový jack na těle chystaného telefonu k vidění není.

Představení dvou aktuálních modelů řady Galaxy Note10:

Veškeré podstatné specifikace Samsungu Galaxy Note10 Lite jsme vám již odhalili v tomto článku. Oficiální představení se očekává v polovině ledna, novinka má v Evropě stát 609 EUR, což po přepočtu dělá zhruba 15 500 Kč.

Zdroj TechTalkTV