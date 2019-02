Toto je Samsung Galaxy S10e. Dva foťáky a průstřel jdou do boje proti iPhonu XR

Do představení nové řady Galaxy S10 od Samsungu sice zbývá téměř dva a půl týdne, ovšem známí „leakeři“ mají opět náskok. S předstihem vám tak můžeme ukázat připravovaný Samsung Galaxy S10e (ano, tak se bude jmenovat nejlevnější „es desítka“), včetně netradičních barevných variant a základních specifikací. Samsung tak brzy bude mít přímého konkurenta pro iPhone XR.

Rovný displej = návrat ke kořenům

Při pohledu na fotky v naší galerii vás asi nepřekvapí průstřel v displeji pro selfie kamerku, který mají dostat všechny modely řady Galaxy S10. Do řady Galaxy S se však opět vrací rovný displej, který má nalákat zejména konzervativní uživatele, kterým dvakrát zakřivené panely nepřirostly k srdci. Stále se bude jednat o Super AMOLED, jen se má jednat o menší Inifnity displej, konkrétně s úhlopříčkou 5,8 palců, který má vyplňovat zhruba 90 % čelní strany.

Rámeček nad displejem je trochu tenčí, než ten spodní, takže je z tiskových fotek patrná určitá nevyváženost, boční rámečky by měly mít stejnou tloušťku, jako ten v horní. Do něj byl vsazen i hlavní reproduktor a zřejmě také notifikační dioda, kamerka pro selfie je přímo v displeji, a to u jeho pravého horního zakulaceného rohu.

Levý bok zabírají regulátory hlasitosti a klávesa Bixby, na pravé straně hledejte dotykovou plošku, která poslouží jako čtečka otisků prstů a po stisku i jako zamykací klávesa. Podobné řešení použil Samsung již u Galaxy A9 (2018), a právě čtečka otisků je jedním z kompromisů nejlevnější varianty - zbývající „es desítky“ dostanou čtečku integrovanou do displeje. Dalším kompromisem je duální fotoaparát na zádech se snímačem srdečního tepu a LED přisvětlením. V případě ostatních Galaxy S10 bude fotoaparát hned trojitý.

Na zadním krytu bude použito sklo se zakulacenými hranami, a zajímavý je i samotný výčet barevných variant. Mimo černé (Prism Black) a bílé (Pearl White) se počítá i se zelenou (Prism Green) a žlutou (Canary Yellow). Zatím poslední Samsung ve žluté byl stařičký Galaxy Grand Neo. Na spodní hraně zůstává konektor USB-C i 3,5mm jack, od nějž mnozí výrobci již dávají, po vzoru iPhonů, ruce pryč.

V Evropě se o výkon telefonu postará čipset Exynos 9820, v nabídce obchodů bude jen verze se 6GB RAM a 128GB pamětí. Samozřejmě se počítá i s microSD kartami, a zřejmě se dočkáme i podpory hybridního Dual SIMu. Cena se má v Evropě pohybovat okolo 749 EUR, tj. dle aktuálního kuru zhruba okolo 19 300 Kč.

Zdroj Winfuture