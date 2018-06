Toto je skládací prototyp od Samsungu. Do prodeje se (naštěstí) nedostal

O tom, že Samsung koketuje se skládacími zařízeními, již víme několik let. V raných fázích projektu, se telefonu ještě nepřezdívalo Galaxy X, ale „Project Valley“. A právě z této doby pochází skládací prototyp skládacího smartphonu první generace, který je až nebezpečně blízko podobný prvnímu „skládacímu“ zařízení ZTE Axon M. Jihokorejci tedy prošli stejnou cestou jako čínské ZTE, měli však alespoň tu soudnost, že zařízení nezačali prodávat.

Ne, ZTE Axon M se nepovedl. Tušili jsme to již při představení, a první dojmy nás z omylu rozhodně nevyvedly. Druhý displej si zapatláte v dlani „k nepoznání“, po složení je navíc mezi displeji výrazná mezera, takže to vypadá, jako byste vedle sebe drželi smartphony rovnou dva. Prostředí sice zvládalo na obou displejích zobrazit odlišný obsah, ovšem často si dělalo co chtělo. Někdy hlavní nabídku otevřelo na hlavním displeji, jindy na sekundárním, stačilo trochu otočit telefon na stranu nebo nedovřít pant, a nevěděli jste, co prostředí udělá.

Prototyp Samsungu s modelovým označením SM-G929F, který si můžete prohlédnout v naší galerii, vypadá úplně stejně. Nabídne dva displeje spojené panty, pod hlavním displejem najdeme trio ovládacích kláves z dob Galaxy S7. V domovské klávese je integrována čtečka otisků prstů, po stranách jsou umístěny senzorické klávesy - zpětná šipka a tlačítko pro zobrazení posledních spuštěných aplikací. Spodní hrana je zastoupena microUSB, 3,5mm jackem a hlavním reproduktorem. I to ukazuje na stáří prototypu, který se datuje někdy mezi léta 2015 a 2016.

ZTE Axon M a naše první dojmy (CES 2018):

Horní hrana je u prototypu zastoupena společným slotem pro microSIM kartu a microSD, z bočních pohledů si však můžete všimnout, že i v rozevřeném stavu je hlavní část telefonu dost tlustá. A samotná tloušťka naroste ještě více, když zařízení složíte. Ne, tohle rozhodně není ta správná cesta, a je dobře, že od ní Samsung, ještě před několika lety, upustil.

Zdroj Techconfigurations