Toto jsou hodinky Samsung Galaxy Watch 3! Představení se očekává v červenci

Za pár týdnů skončí dlouhodobé spekulace o nových hodinkách od Samsungu. Vlastně...končí již nyní, protože o hodinkách Galaxy Watch 3 toho už dnes víme více, než dost. Posledním „hřebíčkem do rakve“ byl únik těla hodinek, které můžeme vidět ve dvou velikostech. U obou verzí zůstane zachován prvek, který v řadě hodinek Watch Active již vymizel, a to otočná luneta. U menší 41mm verze hodinek vypadá paradoxně masivněji, a to díky krajnímu vroubkování, u větší 45mm varianty bude luneta hladká a bez výstupků.

Na pravém kraji hodinek jsou umístěna dvě, tentokrát kruhová, tlačítka. Horní, které je určeno pro návrat zpět, z těla hodinek výrazněji vystupuje, spodní určené pro přepnutí mezi ciferníkem a hlavní nabídkou se spíše drží při zemi. S ohledem na dřívější úniky vnitřní strany hodinek je pravděpodobné, že se u Watch 3 opět dočkáme podpory EKG, v tom případě by tlačítko zpět sloužilo jako jedna z elektrod pro měření. Na vnitřní straně hodinek by mělo být umístěné i vycentrované měřidlo srdečního tepu.

Oba modely hodinek mají být nabízeny v ocelovém a titanovém provedení, do těla 45mm verze s rozměry 45 × 46 × 11 mm bude napasován 340mAh akumulátor, u menšího modelu hodinek se hovoří o rozměrech těla 41 × 43 × 11 mm a o 247mAh baterii. Displej hodinek (úhlopříčka 1,2 či 1,4 palce) bude kryt sklem Gorilla Glass DX. Hodinky nabídnou 1GB RAM, 8GB úložiště a poběží v nich operační systém TIzen 5.5. Představení Galaxy Watch 3 se, spolu s novými bezdrátovými sluchátky á-la fazolky, očekává již v průběhu července.

Zdroj Naver, MySmartPrice