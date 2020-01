Toto jsou makety novinek řady Galaxy S20. Zakřivení displejů bude minimální

Další den, další únik informací o řadě Galaxy S20 od Samsungu. Tentokrát se můžete na videu podívat na makety Galaxy S20, Galaxy S20+ a Galaxy S20 Ultra vytvořené na 3D tiskárně, jejichž rozměry jsou srovnávány se skutečnými telefony. Nejmenší Galaxy S20 je zhruba stejný jako Galaxy S10, možná trochu vyšší, ale pocitově se vám telefon v dlani bude zdát o něco menší.

Galaxy S20 oproti „se desítce“ nabídne o něco větší 6,2 - 6,3" Dynamic AMOLED, který bude trochu protažený do výšky, takže bude mít telefon nepatrně tenčí profil. A to by se mělo podepsat nad pohodlnějším držením v jedné ruce. Galaxy S20+ je zase nepatrně prostorově objemnější, než Galaxy S10+, ale to lze připsat na vrub 6,7" displeji. Loňský Galaxy S10+ přitom používal „jen“ 6,4" zobrazovací panel.

Největší model Galaxy S20 Ultra s obřím 6,9" displejem bude ještě o něco větší, než Galaxy Note10+. Na jednoruční ovládání už to tedy rozhodně nebude. Všimněte si také chaotického uspořádání foťáků v zadním fotomodulu. Zdrojem jsou sice náčrtky v CADu, které Samsung poslal výrobcům pouzder, ale je možné, že se ještě tu a tam objeví nějaké designové změny. Z našeho úhlu pohledu by tak foťáky ve finále mohly být zarovnány do pravidelné mřížky.

Všechny „es dvacítky“ spojuje jeden designový prvek, a to výrazné zakřivené zadního skleněného krytu směrem k bokům. Zatím to vypadá, že displejové panely nebudou tak výrazně zakřivené, ale u řady Galaxy S9 a Galaxy S10, podle maket to dokonce vypadá, že displeje budou skoro úplně rovné. A to by byl v u řady Galaxy S velký designový obrat. Oficiální představení smartphonů modelové řady Galaxy S20 se odehraje 11. února v San Franciscu.

Porovnání maket řady Galaxy S20 se skutečnými telefony: