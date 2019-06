Toto jsou první živé fotky připravovaného tabletofonu Samsung Galaxy Note 10+

Větší z připravované dvojice modelů řady Galaxy Note 10 podle poslední informací neponese označení Galaxy Note 10 Pro, má se jednat o Samsung Galaxy Note 10+. A na světě jsou i první živé snímky tabletofonu, byť ještě postrádají dostatečnou ostrost.

Na první fotce můžete vidět bootovací obrazovku, na které je zcela jasně vidět označení Galaxy Note 10+. Všimnout si můžete i po stranách zakřiveného displeje či vycentrovaného průstřelu pro selfie. Jak velký průstřel je, napoví až první obrazovka pro nastavení telefonu, bude zřejmě menší, než u Galaxy S10. Na fotce si můžeme povšimnout i trochu širšího spodního rámečku. Navíc to vypadá, že je celá přední strana přelepena krycí fólií přímo z výroby.

Na třetí fotce je zvěčněna zadní strana, ovšem s telefonem se cíleně hýbalo, aby nešly přečíst popisky na zadní straně, takže je na fotce většina „úhledně“ rozmazaná. Dřívější rendery však zřejmě byly pravdivé, protože z fotky můžeme odkoukat trojitý zadní fotoaparát umístěná „v semaforu“ se samostatně stojící přisvětlovací diodou. Soudě podle otisků prstů bude i tentokrát zadní kryt vyrobený ze skla. Šachta pro S Pen má být netradičně umístěna v levé části spodní hrany.

Aktuální generace - tabletofon Galaxy Note 9:

Samsung by měl celou řadu Galaxy Note 10 oznámit 7. srpna v New Yorku. Na co se můžeme těšit, napoví náš dřívější článek.

